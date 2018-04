Bonn (ots) – Der Staatsbesuch Emmanuel Macrons im Weißen Haus machte in den letzten Tagen deutlich, dass der französische Präsident einen guten Draht zu Donald Trump hat – auch wenn es inhaltlich nur wenig Fortschritte gab. Am Freitag folgt direkt der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Trump in Washington. Die ausdrücklich als „Arbeitstreffen“ deklarierte Visite beinhaltet viele Streitthemen. Besonders in puncto Syrien-Konflikt und Handelszölle besteht Gesprächsbedarf. phoenix zeigt die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump im Rosengarten des Weißen Hauses ab 19.30 Uhr live. Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de