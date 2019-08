Bonn (ots) – „Klimawandel“ oder doch eher „Klimakatastrophe“? „Flüchtlingswelle“ oder „Migration“? Was bedeutet es, wenn Politiker von „Asyltourismus“ sprechen? Und wie ist das zu verstehen, wenn Minister und Ministerinnen Ihren eigenen Gesetzen schon im Namen eine Wertung geben wie ist das „Gute-Kita-Gesetz“ oder das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“? Sprache ist in der Politik ein wichtiges Werkzeug. Sie kann Fakten vermitteln oder Fake News verbreiten. Sie kann Menschen zusammenführen oder trennen. Sprache kann Kriege auslösen und Frieden schließen. Sprache hat Macht. In der vierten Folge ihre Reihe „Instrumente der Macht“ haben die phoenix-Reporter Kathrin Augustin und Sven Thomsen genau zugehört und zugeschaut wie Politiker und Parteien mit Hilfe der Sprache versuchen, die Öffentlichkeit auf Ihre Seite zu ziehen. Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de