Lange wurde der Klimawandel in Russland belächelt. Doch mittlerweile scheint die russische Regierung zu erkennen, wie stark die Erderwärmung die Zukunft des Landes prägen wird. Gleichzeitig versucht sie, daraus Profit zu schlagen. Das schmelzende Arktiseis legt attraktive Rohstoffvorkommen und neue Handelsrouten frei. In der 15-minütigen Reportage „Klima Global" zeigt Birgit Virnich, ARD-Korrespondentin in Moskau, den ambivalenten Umgang des größten Landes der Erde mit dem Klimawandel. Sie besucht unter anderem die Nenzen, Ureinwohner der nördlichen Tundra, für die das Auftauen des Permafrostbodens eine existenzielle Bedrohung darstellt. Gleichzeitig zeigt sie die Baustelle eines riesigen Gasspeichers auf der sibirischen Halbinsel Jamal – ein Symbol für die Ausbeutung der Rohstoffe in der Arktisregion. In der Reportagereihe „Klima Global" berichten Korrespondentinnen und Korrespondenten über die Auswirkungen und den Umgang mit dem Klimawandel in ihren Berichtsgebieten.

