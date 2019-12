Durchsuchungen bei der Polizei-Gewerkschaft Thema im Landtag Die Durchsuchung des Landesgeschäftsstelle der Deutschen Polizeigewerkschaft beschäftigt weiter den Landtag. Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und die Kieler Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß wollen heute im Innen- und Rechtsausschuss über den Stand der Ermittlungen berichten. Diese

Minister beraten über Kampf gegen Rechts und Antisemitismus Zwei Monate nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle ist der Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ein zentrales Thema der Innenministerkonferenz (IMK). Die Tat eines Rechtsextremen wie auch die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni hätten gezeigt, wie gefä

US-Wahlkampf 2020: US-Demokraten Kamala Harris schmeißt hin Sie war als aussichtsreiche Kandidatin gestartet. Doch zuletzt ging der Schwung verloren. Nun hat Kamala Harris Ihren Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen bei den Demokraten erklärt. Die demokratische Senatorin Kamala Harris ist aus dem Präsidentschaftsrennen ihrer Partei ausgestiegen. Per Tweet u

Nato-Gipfel in London: Macrons "Hirntod"-Angriff schlug ein wie eine Bombe Die Nato feiert 70-jähriges Jubiläum. Doch statt einer Feier gibt es beim Gipfel in London hauptsächlich Streit. Erdogan droht mit Blockade, ausgerechnet Trump verteidigt das Militärbündnis gegen Macron. Mitten in London steht ein Clown. Ein Mann hat sein Gesicht weiß angemalt, in der Hand hat er e

DHB-Pokal - Nach Hallen-Evakuierung: Kiel gewinnt Krimi in Stuttgart Stuttgart (dpa) - Auch ein Feuer-Alarm mit anschließender Hallen-Evakuierung hat Vorjahressieger THW Kiel auf dem Weg ins Final-Four um den DHB-Pokal nicht stoppen können. Der deutsche Handball-Rekordmeister setzte sich im Viertelfinale beim TVB Stuttgart nach einer knapp 45-minütigen Unterbrechung

Hamburger Promis servieren Menü für etwa 450 Obdachlose Mehrarmige Kerzenleuchter, weiße Tischdecken an meterlangen Tafeln und ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü: In der Hamburger Fischauktionshalle sind am Dienstagabend mehr als 400 Obdachlose zu einem Weihnachtsfest mit Musik, Essen und Geschenken eingeladen worden. Zu den rund 150 ehrenamtlichen Helf

BVB: Winter-Transfer? Dortmund beobachtet wohl Top-Talent Antony aus Brasilien Der Dezember hat gerade erst angefangen, doch die Gerüchteküche kocht bereits langsam. Im Januar öffnet sich das Transferfenster und einige Klubs wollen tätig werden. Auch der BVB zählt zu ihnen. Borussia Dortmund hat offenbar seine Scouts nach Brasilien geschickt. Wie der TV-Sender Sky berichtet, s

HSV: Profi-Kader soll um einen Stürmer reicher werden Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 18.33 Uhr: Das war es für heute! Wir verabschieden

Flanieren und Verweilen: Drehbrückenplatz in Lübeck eröffnet Mit der Eröffnung des Drehbrückenplatzes ist am Dienstag in Lübeck die Umgestaltung des westlichen Altstadtrands offiziell abgeschlossen worden. Dort sei ein neuer Freizeitort entstanden, der das Hansemuseum mit dem Museumshafen hervorragend verbinde, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Der Plat