Bonn (ots) – Die Europäische Idee ist in die Jahre gekommen, inzwischen hat sich einiges an Reformbedarf angesammelt. Der Werkzeugkasten, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu seiner Rede nach Straßburg mitgebracht hatte, war groß: Flüchtlingspolitik, Bankenunion, Digitales und Verbraucherschutz – mehr Geld und Kompetenzen für Brüssel sowieso. Es gäbe noch jede Menge mehr zu tun, aber vor allem im Osten der EU geht das Einigen schon viel zu weit. Und mit Großbritannien wird sich im kommenden Jahr sogar erstmals ein Mitglied aus der EU verabschieden. Da ist einmal mehr der Deutsch-Französische Motor gefragt. Monatelang hat er gestottert, spätestens mit Macrons Besuch in Berlin diese Woche soll er wieder auf Touren kommen. Doch Angela Merkel muss Rücksicht auf die Unionsfraktion und ihren Koalitionspartner nehmen. Kann sich die Europäische Union neu erfinden? Wer hat die richtigen Rezepte? Wie überzeugt man die Skeptiker? Anke Plättner diskutiert mit: – Hans Michelbach, CSU – Jana Puglierin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik DGAP – Sven-Christian Kindler, B90/Grüne, Haushaltspolitischer Sprecher – Frank A. Meyer, Publizist und Kolumnist Cicero Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de