Bonn (ots) – Jeder 47. Migrant, der in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Europa wollte, starb auf der Flucht. In diesem Jahr waren es bereits mindestens 597 Menschen. Während die Europäische Union im März ihren Marineeinsatz vor der libyschen Küste beendet hat, sind zivilgesellschaftliche Seenotretter, wie die „Sea-Watch 3“, weiterhin umstritten. Nun kam die Kapitänin des Schiffes, Carola Rackete, nach einer Vielzahl an öffentlichen Solidaritätsbekundungen zwar wieder frei. Ein einheitlicher europäischer Lösungsansatz im Umgang mit der Flucht über das Mittelmeer fehlt weiterhin. Was muss die EU unternehmen, um das Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden? Gibt es einen Lösungsansatz, der alle Mitgliedsstaaten überzeugt? Welche Verantwortung trägt Deutschland? Alexander Kähler diskutiert mit: – Gerald Knaus (Vorsitzender Europäische Stabilitätsinitiative, ESI) – Liza Pflaum (Aktivistin „Seebrücke“) – Prof. Patrick Sensburg (CDU, MdB) – Alexander von Sobeck (ehem. Leiter ZDF-Studio Rom) Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de