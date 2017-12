Bonn/Berlin (ots) – Seit der Bundestagswahl im September wird sondiert. Eine Regierung gibt es nach wie vor nicht. Die Hängepartie in Berlin ist der krönende Abschluss eines bewegten politischen Jahres mit ungewissem Ausgang. In der letzten phoenix-Runde 2017 wagt phoenix zusammen mit jungen Politikern einen Ausblick in die Zukunft. Was wollen sie anders machen? Welche Schwerpunkte wollen sie setzen? Wie wollen sie die politische Auseinandersetzung in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft und im Bundestag führen? Vor welchen Herausforderungen steht Deutschland im kommenden Jahr? Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a. mit: – Christoph Ploß, MdB CDU – Florian Philipp Ott, stellvertretender Vorsitzender Junge Liberale – Markus Frohnmaier, MdB AfD und Bundesvorsitzender Junge Alternative Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

