Bonn (ots) – Eine Zäsur steht bevor. Angela Merkel verlässt nach 18 Jahren die Spitze der CDU. Nach mehreren verlorenen Landtagswahlen und viel Unruhe in der Partei. Drei Bewerber kämpfen nun um den Top-Job der Partei. Die besten Aussichten werden Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn zugestanden. Die drei Politiker lieferten sich ein Schaulaufen bei acht Regionalkonferenzen in der gesamten Republik. Kramp-Karrenbauer, Merz oder Spahn – Wer hat am Ende die Nase vorn? Wer steht für welche Strategie? Wohin wird sich die CDU entwickeln? Alexander Kähler diskutiert mit: – Tanit Koch, freie Journalistin – Julia Schwanholz, Politikwissenschaftlerin, Universität Kassel – Dirk Eilert, Experte für Mimik und Gestik – Michael Spreng, Medien- und Kommunikationsberater http://ots.de/JYfV81 Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de