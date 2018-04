Shanghai (ots/PRNewswire) – Die 20. China & Shanghai International Photographic Equipment & Digital Imaging Exhibition (P&I Shanghai 2018), die gemeinsam vom Council for the Promotion of International Trade Shanghai und der Shanghai Photographer’s Association ausgerichtet und von der Shanghai International Exhibition organisiert wird, findet vom 11. – 14. Juli 2018 in Halle 5.1 im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai statt. 20 Jahre Innovation kulminieren in neuer chinesischer Plattform für Digitalfotografie Die P&I Shanghai 2018 hat sich in ihrem 20. Jahr zu einem jährlichen Industrie-Event entwickelt, auf das sich die gesamte Fotobranche freut. Die Messe mit Sitz in Shanghai ist nicht nur für China, sondern auch für den Rest der Welt von Bedeutung und vereint die fünf Kernelemente der Wirtschaft unter einem Dach: Produkteinführung, Produktpräsentation, Benutzererfahrung, die Geschäftsabwicklung selbst, Kooperation und Austausch im Bereich professionelle Bildverarbeitungsgeräte und Ausgabelösungen, und Consumer Imaging-Geräte und -Zubehör. Diesjährig findet die P&I Shanghai 2018 in einem neuen Venue statt, dem National Exhibition and Convention Center (NECC) Shanghai, das sich durch eine größere Ausstellungsfläche, umfangreichere Serviceleistungen und eine bessere Verkehrsanbindung auszeichnet und es der Ausstellungsplattform ermöglicht, ein durchgängiges Komplettangebot für die professionelle Bildeingabe-Bildausgabe von Weltklasse aufzubauen. Hier kommen die führenden Marken der Branche zusammen, um die zukünftige Entwicklung mit Fokus auf die Wünsche und Erwartungen der Verbraucher zu steuern Die P&I Shanghai 2018 hat den sich wandelnden Sektor und die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach besserer Bildqualität zum Thema der Veranstaltung erklärt und die Branchenakteure zur Zusammenarbeit aufgerufen, um alle verfügbaren Ressourcen zu bündeln. Begleitveranstaltungen zur Unterstützung der Initiative sind Konferenzen und Seminare, auf denen den Teilnehmern die neuesten Ideen, innovativen Modelle und technologischen Errungenschaften der Branche vorgestellt werden. Die Messe wird auch auf dem neuen Gelände wie bewährt der Zusammenarbeit von chinesischen und ausländischen Ausstellern dienen, um Marktanteile in China und im Ausland zu gewinnen. Sie profitiert dabei von der erstklassigen Lage des Veranstaltungsortes direkt im Zentrum des Jangtse-Wirtschaftsgürtels, der idealen Anbindung des Hongqiao Central Business District mit einfachem Zugang zu sämtlichen Transportmitteln, und Shanghais Rolle als internationales Handelszentrum. Gleichzeitig wird der Schwerpunkt der Veranstaltung auf den vielfältigen Entwicklungschancen liegen, die durch den technologischen Fortschritt und die Weiterentwicklungen in den Bereichen Mobile und Video ermöglicht werden, einschließlich bildgebende Dienstleistungen und Cloud-Anwendungen und Einsatz des aussagestarken Mediums Foto für Storytelling in Werbe- und Markenkampagnen, und um neue Horizonte zu eröffnen. Aktuell haben sich bereits rund 200 Aussteller aus zehn Ländern und Regionen der Welt für die Teilnahme an der P&I Shanghai 2018 angemeldet. Die Ausstellung umfasst Bild-, Film- und Fernsehaufnahmegeräte und Bildausgabegeräte sowie Produkte und Lösungen, Foto- und Filmzubehör, eine Fotoausstellungs-Auktion, eine Schau für den Austausch von gebrauchten Kameras, einen Fotosaal als Blickfang und weitere attraktive Exponate, die zur Umgestaltung der Ausstellungsplattform beitragen. Zeitgleich abgehaltene Parallelveranstaltungen China Wedding Expo und Shanghai Baby Photo Expo 2018 sollen dazu dienen, ein umfassendes Portfolio über die gesamte Industriekette hinweg aufzubauen Die 34. China Wedding Expo wird zeitgleich in Halle 2, 3 und 4.1 stattfinden. Die Veranstaltung umfasst vier Ausstellungsplattformen: die China International Wedding Dress & Fashion Accessories Expo, die China Wedding Photo Album, Frame & Supplies Expo, die China Wedding Theme Photography Expo, und die China Wedding Supplies and Honeymoon Photography Expo. Parallel dazu findet die Shanghai International Baby Photo Expo in Halle 1 statt. Ausstellungs-Überblick: Datum: 11. – 14. Juli 2018 Veranstaltungsort: Halle 5.1 im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Adresse: Nr. 1888, Zhuguang Road (am Westeingang der Messezentrums) und Nr. 333, SongZe Ave., Qingpu District (am Nordeingang des Messezentrums) Verkehrsanbindung: U-Bahn Linie 2 bis East Xujing Station, dann Ausgang 4, 5 oder 6 (Aufgang zum Westeingang), oder U-Bahn Linie 17 bis Zhuguang Road Station (Aufgang zum Nordeingang) Um einen Termin zu vereinbaren und weitere Informationen über die Veranstaltung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Shanghai International Exhibition Co., Ltd. Tel: (86) 21 6279 2828 E-Mail: interphoto@siec-ccpit.com WeChat: P&I Shanghai 2018 (WeChat Account: interphoto) Pressekontakt: Zhao Luyi +86-21-6279-2828 zhaoluyi@siec-ccpit.com Original-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de