Kücknitz: Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck (ots) – Am späten Dienstagabend (27.06.2017, 21.39 Uhr) kam es in einem Gebäude einer Flüchtlingssiedlung in der Straße Festwiesenweg zu einem Feuer. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach das Feuer im Küchenkomplex einer Erdgeschosswohnung des von insgesamt 17 Personen bewohnten Hauses aus. In der brandbetroffenen Wohnung wohnte eine Mutter mit ihrer Tochter. Die Wohnung brannte vollständig aus. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung. Alle im Haus befindlichen Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden in Ersatzunterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum vorgenannten Schadenfeuer wurden von der Bezirkskriminalinspektion Lübeck übernommen, die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de