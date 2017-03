Politische Bildung ist das Fundament unserer Demokratie – In dieser Woche führte der Lübecker Jugendring im Rathaus wie in den vergangenen Jahren ein „Kommunalpolitisches Praktikum“ mit Oberstufenschülerinnen und -schülern durch, wobei die politischen Strukturen auf der lokalen Ebene kennengelernt wurden und Gespräche mit Bürgerschaftsmitgliedern stattfanden. Hierzu erklärte das Bürgerschaftsmitglied Hauke Wegner: „Ich freue mich, dass ich mitwirken kann, Jugendliche in Kontakt mit der Politik zu bringen. Für mich als Bürgerschaftsmitglied bietet sich gleichzeitig die Chance, mir die Anliegen der jungen Generation anzuhören und mit ihnen darüber zu diskutieren.

Eine gute und frühzeitige politische Bildung stellt ein wesentliches Fundament unserer Demokratie dar. Mit Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen Jugendliche bei Kommunal- und Landtagswahlen mitentscheiden. Das ist eine große Verantwortung, die auch wahrgenommen werden sollte. Denn das Ziel aller Parteien muss eine hohe Wahlbeteiligung sein, wenn die Demokratie als Beste aller Staatsformen ihre Legitimation behalten möchte.

Doch das Verständnis von Politik mit ihren oft formalisierten Abläufen und komplexen Entscheidungen fällt nicht vom Himmel. Daher ist es eine besonders wichtige Aufgabe, junge Menschen an politische Prozesse frühzeitig heranzuführen. Für die in diesem Kontext geleistete Arbeit gebührt dem Lübecker Jungendring ein großer Dank.“