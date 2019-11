Moskau (ots/PRNewswire) – Die offizielle Studie des Russischen Föderalen Dienstes der staatlichen Überwachung für Verbraucherschutz und menschliches Wohlbefinden (Rospotrebnadzor) auf der Grundlage der Daten von 2018 hat keine Fälle von Berufskrankheiten im Werk Uralasbest aufgedeckt, was durch ein offizielles Studiendokument bestätigt wird, das kürzlich auf der Rosportrebnadzor-Website veröffentlicht (http://www.66.rospotrebnadzor.ru/rss_al l/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/4715115) wurde. Die Experten von Rospotrebnadzor haben die Statistiken aller Unternehmen der Region Swerdlowsk für die ersten 9 Monate des Jahres 2019 überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Aufkommen von Berufskrankheiten in der Region ständig abnimmt. Unternehmen in der Fertigungsindustrie haben die höchste Zahl von Fällen von Berufskrankheiten. „Die Schmelzindustrie nimmt bei der Zahl der Berufskrankheiten den ersten Platz ein (65,2 %); den zweiten Platz teilen sich Hersteller anderer nichtmetallischer Erzeugnisse, Unternehmen für die Reparatur und den Einbau von Maschinen und Geräten sowie Hersteller anderer Fahrzeuge und Geräte (je 8,6 %); die Herstellung von Metallfertigprodukten und der Bau von Maschinen und Geräten nimmt den dritten Platz ein (je 4,3 %).“ Die Asbestabbauindustrie wird aus gutem Grund nicht in dem Dokument erwähnt. Das integrierte Werk Uralasbest ist ein Industrieriese in der Nähe de Monostadt Asbest. Das Werk führt kontinuierlich moderne Technologien ein, um die Sicherheit seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz im Rahmen der Regelung zur kontrollierten Verwendung von Chrysotiol zu gewährleisten. Arbeiter, die in irgendeiner Form mit dem Mineral in Berührung kommen, erhalten eine persönliche Schutzausrüstung. Die Arbeitsplätze sind mit leistungsfähigen Reinigungssystemen ausgestattet und die Anlage gewährleistet den Mitarbeitern regelmäßige, vollständige medizinische Untersuchungen. Im Jahr 2018 wurden in der Anlage keine Fälle von Berufskrankheiten festgestellt. Eine ähnliche Situation wird bei asbestbedingten Krankheiten beobachtet, d. h. es wurden keine derartigen Krankheiten bei den Bewohnern von Asbest und seiner Umgebung festgestellt. Dieser Punkt muss angesichts der massiven Kampagne, die seit einiger Zeit läuft und darauf abzielt, die Verwendung des Chrysotils zu diskreditieren und anschließend zu verbieten, besonders hervorgehoben werden. Das Hauptargument der Gegner ist der pauschale Vorwurf, die Chrysotilindustrie habe eine hohe Berufskrankheitsrate und sei stark umweltbelastend. In der von den Experten von Rospotrebnadzor durchgeführten Studie wird festgestellt, dass die Hauptursachen für Berufskrankheiten die Verwendung veralteter Geräte und Fahrlässigkeit am Arbeitsplatz sind. Bei Uralasbest ist die Nullstatistik der Berufskrankheiten auf die hohe Professionalität der Mitarbeiter zurückzuführen. Uralasbest legt die gleichen strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowohl für die hergestellten Produkte als auch für die Entsorgung von Industrieabfällen fest. Pressekontakt: Nikolay Stepankov nikola-stepankov@ya.ru +7-495-661-18-26 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62990/4453789 OTS: The Chrysotile Institute Original-Content von: The Chrysotile Institute, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de