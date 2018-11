Mainz (ots) – Die präQ Gesellschaft zur Präqualifizierung mbH hat als eines der ersten Präqualifizierungsunternehmen bundesweit die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17065 positiv durchlaufen. Diese Akkreditierung stellt die unabhängige Qualität der präQ sicher. Dabei werden höchste Anforderungen an Kompetenz und Unparteilichkeit der Präqualifizierungsstelle gestellt. Seit 2011 führt die präQ Gesellschaft zur Präqualifizierung mbH aus Mainz Präqualifizierungen von Hörakustikern durch und hat in dieser Zeit über 4.000 Betriebsstätten präqualifiziert. Aufgrund des 2017 beschlossenen Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG) müssen sich alle Präqualifizierungsstellen bei der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditieren lassen. Die präQ reagierte sofort und stellte bereits im Jahr 2017 einen Antrag auf Erstakkreditierung bei der DAkkS. Seither hat sie ihre alltäglichen Verfahrensabläufe und den Präqualifizierungsprozess gemäß Norm angeglichen. Die Präqualifizierung ist eine vor dem Eintritt in den Wettbewerb erforderliche Eignungsprüfung, bei der ein Leistungserbringer seine Fachkenntnis und Leistungsfähigkeit vorab nachweisen muss. Gerade im Bereich der Hilfsmittelversorgung, speziell dem gefahrengeneigten Gesundheitshandwerk der Hörakustik, ist das nicht zuletzt Verbraucherschutz. Gemäß § 126 Abs. 1 S. 2 SGB V können daher nur solche Leistungserbringer Vertragspartner der Krankenkassen sein, die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. Durch eine erfolgreiche Präqualifizierung kann diese Leistungsfähigkeit gegenüber der Krankenkasse nachgewiesen werden. Weitere Informationen rund um die Präqualifizierung unter www.praeq.de. Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk: In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.400 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Pressekontakt: präQ Gesellschaft zur Präqualifizierung mbh, Wallstraße 1, 55122 Mainz. Telefon: 06131-588880, E-Mail: info@praeq.de. Original-Content von: PräQ, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de