Präventive Hausbesuche werden ausgebaut – „Mit dem Antrag von CDU und SPD in der letzten Haushaltssitzung am 26.1.2017 der Lübecker Bürgerschaft werden die präventiven Hausbesuche weiter gestärkt“, erklärte die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion Heidi Menorca.

Auf Antrag der beiden großen Fraktionen hatte die Bürgerschaft in letzter Minute weitere 50.000 Euro im Haushalt für präventive Hausbesuche freigegeben. Präventive Hausbesuche sind ein Element des von der CDU eingeführten Konzeptes „Leben und Wohnen im Alter“, um ältere Menschen vor Vereinsamung und deren Folgen zu schützen

„Mit diesen Mitteln wird das von der CDU im Jahre 2012 angeschobene Projekt weiter unterfüttert. Bereits drei unterschiedliche Maßnahmen sind in diesem sensiblen und sicherheitsrelevanten Themenbereich in der Erprobung“, so Menorca. „Doch steht zurzeit noch nicht fest, welcher personelle und finanzielle Aufwand eigentlich nötig ist. Wir müssen uns mit kleinen Schritten an den eigentlichen Bedarf herantasten“, so die sozialpolitische Sprecherin. Sie plädierte dafür, dass, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden oder Finanzmittel fließen, den für den Sozialausschuss angekündigten Erfahrungsbericht abzuwarten.