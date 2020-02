Essen (ots) – Wird es den Hausarzt, Frauenarzt, Orthopäden oder Hautarzt in der Nähe demnächst noch geben? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man sich ansieht, wie viele Ärztinnen und Ärzte derzeit ihre Praxis abgeben wollen und wie viele in eine Praxis einsteigen wollen. „Auf den Praxisbörsen der Kassenärztlichen Vereinigungen ergibt sich ein klares Bild: Es gibt deutlich mehr Ärzte, die ihre Praxis zum Verkauf anbieten als Ärzte, die eine Praxis suchen“, stellt Wieland Dietrich, Vorsitzender der Freien Ärzteschaft, fest. „Hier zeigt sich die zunehmende Verschärfung des Ärztemangels: Viele Praxisinhaber werden keinen Nachfolger finden und können ihre Praxis dann nur noch schließen“, sagte Dietrich am Dienstag in Essen. Diese Entwicklung zeichnet sich deutschlandweit ab. In Niedersachsen, Bayern und Hessen beispielsweise ist die Zahl der Bietenden etwa doppelt so hoch wie die der Suchenden. Noch deutlicher fällt das Ungleichgewicht in Brandenburg aus: Auf ein Gesuch kommen drei Angebote. Besonders dramatisch scheint es in Nordrhein-Westfalen zu sein: Während ein Arzt eine Praxis sucht, wollen fast vier Ärzte ihre Praxis abgeben. Rund die Hälfte der Ärzte, die ihre Praxis aufgeben wollen, sind Hausärzte. Die andere Hälfte sind Fachärzte, wie etwa Gynäkologen, Kinderärzte und Chirurgen, sowie Psychologische Psychotherapeuten. „Für die Bürger werden schon bald weitere Lücken in der medizinischen Betreuung durch niedergelassene Ärzte spürbar sein“, sagt Dietrich. „Daran ändern auch die leeren Versprechungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nichts.“ Denn Spahn trage mit seiner Gesetzgebung maßgeblich die Verantwortung dafür, dass die Praxistätigkeit für Ärzte immer weiter an Attraktivität verliere: Bürokratie, Überregulierung, Zwangsdigitalisierung mit Sanktionen, Regresse und Honorarverfall machten vielen Ärzten ihre Tätigkeit zunehmend schwerer. „Engagierte Ärzte“, betont der FÄ-Chef, „lassen sich so kaum noch finden. Die massiven Eingriffe in die berufliche Autonomie und die realitätsfernen Erwartungen von Politik und Krankenkassen schrecken Ärzte ab, eine Praxis zu übernehmen.“ Über die Freie Ärzteschaft e.V. Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und zählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt. Pressekontakt: presse@freie-aerzteschaft.de V .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V., Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090, E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57691/4523842 OTS: Freie Ärzteschaft e.V. Original-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de