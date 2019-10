Berlin (ots) – – Quadratmeterpreise der Gemeinde Möglingen im Speckgürtel seit 2017 um 25 Prozent gewachsen – Durchschnittspreis pro Quadratmeter in Stuttgart um 17 Prozent gestiegen – Höchste Quadratmeterpreise im Stuttgarter Speckgürtel in Gerlingen Die Preise für Eigentumswohnungen im Stuttgarter Speckgürtel sind in den letzten zwei Jahren verhältnismäßig schneller gestiegen als in der schwäbischen Landeshauptstadt selbst. Vor allem in der Gemeinde Möglingen im Speckgürtel haben sich die Preise in den letzten zwei Jahren um satte 25 Prozent gesteigert. Das durchschnittliche Wachstum der Quadratmeterpreise für Wohnungen in Stuttgart selbst lag dagegen bei 17 Prozent. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Homeday-Preisatlas.* „Die Quadratmeterpreise im Stuttgarter Speckgürtel liegen zwar noch unter denen in der Stadt, haben aber in den letzten zwei Jahren rasant angezogen,“ so Steffen Wicker, Geschäftsführer des bundesweit und auch in der Region Stuttgart tätigen Maklerunternehmens Homeday. „Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass eine Immobilie in der Stadt für viele Menschen nicht mehr erschwinglich ist.“ Möglingen mit höchstem Wachstum und günstigsten Quadratmeterpreisen Vor allem in der Gemeinde Möglingen, die etwas mehr als 11.000 Einwohner zählt, haben sich die Preise mit einer Steigerung von 25 Prozent in den letzten zwei Jahren stark entwickelt. Mittlerweile erzielen Verkäufer einer Eigentumswohnung dort pro Quadratmeter Preise von durchschnittlich 3.200 Euro. Aber auch in Leinfelden-Echterdingen (22%), Ditzingen (20 %), Kornwestheim (20%), Filderstadt (20%) und Gerlingen (20%) sind die Quadratmeterpreise stark gestiegen. Gerlingen verzeichnet mit durchschnittlich 3.900 Euro die höchsten Quadratmeterpreise im Stuttgarter Speckgürtel, gefolgt von Leinfeld-Echterdingen mit 3.850 Euro und Fellbach mit 3.800 Euro. Lediglich die Gemeinde Kernen im Remstal (16 %), die Kreisstadt Leonberg (16 %) und die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern (13%) liegen unter dem Wachstum in Stuttgart. Mit Quadratmeterpreisen von durchschnittlich 3.250 gehört die Gemeinde Leonberg zur günstigeren Preisklasse im Speckgürtel. Nur in dem sich rasant entwickelnden Möglingen bekommen Immobilienkäufer Wohnungen noch für durchschnittlich 3200 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten im Stuttgarter Speckgürtel sind Eigentumswohnungen in der Stadt Gerlingen. Hier kostet der Quadratmeter im Schnitt bereits 3.900 Euro. Über Homeday Homeday (www.homeday.de) ist eines der wachstumsstärksten, bundesweiten Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, schneller und transparenter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort – und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden tausende Euro. 2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über eine Milliarde Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt. Heute begleitet ein Team von mehr als 150 Mitarbeitern und über 120 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess. Pressekontakt: Aileen Wagefeld Homeday GmbH | Senior Manager PR & Communications Phone: +49 30 120 849 181 E-Mail: aileen.wagefeld@homeday.de www.homeday.de Original-Content von: Homeday GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de