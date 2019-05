Berlin (ots) – Die Schülerproteste haben den Klimaschutz zu einem zentralen Thema im Vorfeld der EU-Wahl gemacht. Am übernächsten Freitag sind erneut weltweite Demonstrationen geplant. Laut Forschungsgruppe Wahlen ist der Klimawandel auch für immer mehr Deutsche das dringlichste Problem. Doch was muss konkret passieren, damit Europa seinen Beitrag zum globalen Klimaschutz leistet, also bis Mitte des Jahrhunderts die Treibhausgasemissionen auf nahezu Null reduziert? In der nächsten Legislaturperiode des EU-Parlaments müssen die entscheidenden Weichen gestellt werden. Doch was die richtigen Maßnahmen sind – darüber herrscht Uneinigkeit. Bei einem Presse-Briefing der European Climate Foundation (ECF) und dem Journalistenverein Netzwerk Weitblick geben Ihnen Expertinnen und Experten einen Einblick in die zentralen Meilensteine, Chancen und Herausforderungen einer europäischen Energiewende und berichten, wie diese in Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert werden. Mit dabei u. a. Fridays for Future, Agora Energiewende, Pulse of Europe, European Council on Foreign Relations. Europa wählt: Presse-Briefing zum Top-Thema Klimaschutz Wann: Montag, 20. Mai 2019, 11 bis 12.30 Uhr Wo: ProjektZentrum Berlin, Neue Promenade 6, 1. OG, 10178 Berlin (S-Bahn: Hackescher Markt) Anmeldung bei verena.schneider@europeanclimate.org Das aktuelle Programm: http://ots.de/UCw88l Der European Council on Foreign Relations (ECFR) stellt eine europaweite Umfrage vor, u. a. zu Umwelt- und Klimaschutz. Pulse of Europe präsentiert bisher unveröffentlichte Ergebnisse von Diskussionsrunden mit rund 1500 deutschen Bürgern zu einer europäischen CO2-Steuer. Agora Energiewende präsentiert das „Big Picture“ einer europäischen Energiewende – und welche nächsten Schritte notwendig sind, sie erfolgreich umzusetzen. Wie wir vom Wissen zum Handeln kommen diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft – u. a. mit Franziska Wessel, Fridays for Future. Pressekontakt: Katrin Riegger Katrin.Riegger@europeanclimate.org Leiterin Kommunikation European Climate Foundation Telefon: 0049-30 847 12 11 96 Mobil: 0049- 157 71 33 57 96 Original-Content von: European Climate Foundation, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de