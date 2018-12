Berlin (ots) – Wie jedes Jahr dürfen Umweltsünder nicht auf beschauliche Feiertage hoffen. Der NABU verleiht in guter Tradition zwischen Weihnachten und Silvester den „Dinosaurier des Jahres“. Mit diesem speziellen Umweltpreis ehrt der NABU besonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz. Nicht wenige Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben in diesem Jahr wieder umweltschädlich gehandelt oder sich mit rückwärtsgewandten umweltpolitischen Ansichten zu Wort gemeldet. Wer in diesem Jahr das Rennen um die Trophäe gemacht hat, verraten wir Ihnen auf einer Pressekonferenz in Berlin, zu der wir Sie herzlich einladen. Zugleich ist die Vorstellung des NABU-Dinosauriers 2018 eine gute Gelegenheit für einen umweltpolitischen Rück- sowie Ausblick auf das kommende Jahr. Termin: Freitag, 28. Dezember 2018, 11 Uhr Ort: 10117 Berlin, NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3 mit: Olaf Tschimpke, Präsident des NABU Die Dinosaurier-Trophäe ist eine 40 Zentimeter lange, 20 Zentimeter hohe und 2,6 Kilogramm schwere Nachbildung einer Riesenechse – sehr fotogen! (Ansicht: www.NABU.de/pressebilder_dinosaurier-des-jahres ) Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung unter presse@NABU.de Pressekontakt: NABU-Pressestelle Kathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper | Silvia Teich Tel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588 Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.de Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de