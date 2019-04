Berlin (ots) – Die Lega Nord von Matteo Salvini (Innenminister und stellv. Ministerpräsident Italiens) lädt am Montag, 8. April, zu einem Treffen und zu einer Pressekonferenz nach Mailand ein. Für die AfD wird Parteichef Jörg Meuthen (MdEP) anreisen. Veranstaltung: Pressekonferenz von Matteo Salvini in Mailand Datum: Montag, 8. April 2019 Uhrzeit: 10.30 Uhr Ort: Hotel Gallia in Mailand, Italien >>> http://excelsior-hotel-gallia.hotels-milan.info/de/#map Bitte melden Sie sich hier an: press@legaonline.it Pressekontakt: Alternative für Deutschland Bundesgeschäftsstelle Schillstraße 9 / 10785 Berlin Telefon: 030 220 56 96 50 E-Mail: presse@afd.de Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de