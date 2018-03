London (ots/PRNewswire) – Der mehrfach preisgekrönte Personalvermittler für die Life-Sciences-Industrie ProClinical strebt an, den Sektor für die Rekrutierung von Führungskräften mit der Einführung einer neuen Marke umzuwälzen – ProClinical Executive. Die Geschäftseinheit will Retained Search neu definieren und einen zielgerichteteren und schlankeren Prozess mit Schwerpunkt auf Ergebnis und Umsetzung demonstrieren. Die neue Marke für den Executive-Markt soll Führungskräfte identifizieren, um Kunden im Sektor Life Sciences bei der Bewältigung des ungedeckten medizinischen Bedarfs weltweit unterstützen, und ergänzt ProClinicals globales Angebot für die Vermittlung von Festanstellungen und befristeten Zeitverträgen. Der Service wird von einem erfahrenen Such-Team, darunter einer der Gründer der Gruppe, nämlich Richard Thomas, und Managing Partner David Bowers geleitet, wobei die ersten Teams in London, New York, Singapur und Shanghai arbeiten werden. Das Team wird Kunden mit Stellenbesetzungen für Spitzenpositionen ausschließlich innerhalb des Life-Sciences-Sektors unterstützen. David Bowers beschreibt die Herausforderung für traditionelle Executive Search-Unternehmen mit folgenden Worten „Wir leben in einer Welt, wo alles zugänglicher geworden ist, und in einer Zeit der erhöhten technologischen Leistungsfähigkeit. Unsere Kunden sind allerdings der Überzeugung, dass traditionelle Praktiken da oft nicht mithalten können und ziemlich angestaubt und mittlerweile viel zu langsam sind. ProClinical Executive ist quasi der Gegenpol zur Mainstream Executive Search, und wurde aus Unzufriedenheit mit dem Status quo ins Leben gerufen. Mit ProClinicals fundiertem technischen Know-how, unseren marktführenden professionellen Netzwerken, unserer globalen Infrastruktur und unserer nachweislichen Erfolgsbilanz sind wir kein Generalist, der handelsübliche Lösungen für Life-Sciences-Unternehmen bietet. Wir blicken auf eine über 12-jährige Erfolgsgeschichte in globaler Life-Sciences-Rekrutierung und können auf das tiefe technische Verständnis, die globale Infrastruktur und die erstklassigen Technologiesysteme der Gruppe zurückgreifen, um unsere Kunden bei der größten Herausforderung zu unterstützen: wegweisende Führungskräfte finden“. Bereits während des Aufbaus der neuen Geschäftseinheit hat ProClinical Executive erfolgreich Projekte an zahlreichen globalen Standorten betreut, darunter die Besetzung der Vakanzen Regional Director und Vice President sowie Positionen auf Geschäftsleitungsebene bei mehreren globalen Biotech-Unternehmen. Das Unternehmen will auf dem weltweiten Erfolg seiner Schwestermarke ProClinical aufbauen, die erst kürzlich als Rekrutierungsunternehmen des Jahres bei den 2017 APSCo Awards in der Kategorie ‚5 – 50 Mio. GBP Umsatz‘ ausgezeichnet wurde. Informationen zu ProClinical Executive Als ProClinicals dedizierte Executive Search-Einheit konzentrieren wir uns auf die Identifizierung von Führungskräften, die unsere Kunden bei der Bewältigung von ungedecktem medizinischem Bedarf weltweit unterstützen. Wir stützen uns dabei auf unsere erfolgreiche 12-jährige internationale Rekrutierungserfahrung im Bereich der Life Sciences, unser technisches Verständnis, unsere globale Infrastruktur und unser Kandidatennetzwerk. Unsere Erfolgsbilanz beweist, dass wir in der Lage sind, Leadership und Führungsteams aufzubauen, die Grenzen überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.proclinicalexecutive.com. Informationen zu ProClinical ProClinical (http://www.proclinical.com/) ist ein globales Personaldienstleistungsunternehmen, das ausschließlich im Bereich der Life Sciences rekrutiert und Arbeitsumfänge über den ganzen Lebenszyklus des Produktes hinweg abdeckt: von der Forschung und Entwicklung (F&E) bis hin zur Herstellung und Vermarktung. Zu den Kunden von ProClinical zählen führenden Pharma-, Biotechnologie- und Medizinproduktunternehmen und Auftragsforschungsinstitute (CRO) in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Pressekontakt: Peter Hogg, Global Marketing Manager Tel.: +44(0)2030789577 E-Mail: p.hogg@proclinical.com Original-Content von: ProClinical, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de