New York (ots/PRNewswire) – Prodapt, ein führender Anbieter für Beratung, Technologie und Managed Services für die Digital Service Provider (DSP) Industrie, kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit Celonis, dem Branchenführer für Process Mining, an. Durch die Partnerschaft bündeln Prodapt und Celonis ihre komplementären Fähigkeiten, um Prodapts bereits vorhandenen TPaaS-Möglichkeiten (Telecom Process as a Service) auszubauen. Aufgrund geografisch verstreuter Teams, die mit verschiedenen überholten, inkompatiblen und unvernetzten IT-Systemen arbeiten, verfolgen DSPs aktuell bei Verbesserungsinitiativen einen Silo-Ansatz. Unsere gemeinsamen Lösungen sollen eine transparente Prozessausführung in Fast-Echtzeit, eine reduzierte Zykluszeit, einen effektiveren Automatisierungsfluss und Right-First-Time-Verbesserung bieten. Darüber hinaus werden die effektive Prozessverschlankung und Standardisierung ermöglicht. „Prodapt und Celonis werden Lösungen zur Prozessverbesserung bereitstellen, die die Transformationsreisen von DSPs beschleunigen. Dadurch können die Kundenerfahrung verbessert, die Betriebseffizienzen gefördert und der Umsatzwachstum angekurbelt werden“, erklärte Aravind Parthasarathy, VP und COO Solutions Practice bei Prodapt. „Diese Partnerschaft ist für uns sehr wertvoll. Sie ermöglicht uns, unsere Geschäftsprozess-Dienstleistungen auf die marktführende Process Mining-Plattform von Celonis auszurichten.“ „Durch die leistungsstarke Process Mining-Software von Celonis können Unternehmen sämtlicher Branchen operative Exzellenz erreichen. Sie ermöglicht ihnen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Nachbesserungen und überflüssigen Aufwand zu reduzieren und informiertere Entscheidungen zu treffen“, so Vince Barrett, Celonis VP Partner Management für Amerika. „Prodapt nutzt seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und Fachkompetenz, um den Kundenwert zu steigern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Prodapt, um gemeinsam führende Telekommunikations- und Medienunternehmen zu betreuen.“ Informationen zu Prodapt: http://www.prodapt.com/ Prodapt unterstützt Kunden dabei, ihre IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke so umzugestalten, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen. Prodapt bietet umfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Prodapt bietet Einblicke und Thought Leadership-geführte Transformationsdienste unter Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie RPA (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung), KI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen), SDN-NFV (Softwaredefinierte Netzwerk-/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und Next-Generation-OSS/BSS-Systeme. Das Business Consulting Team bietet Six Sigma-Prozessverbesserung und Beratungsdienstleistungen für Automatisierung/RPA für Teams im Telekommunikationsbereich. Prodapt, mit Hauptsitz in Chennai, verfügt über Lieferzentren in Amerika, Europa, Indien und Afrika und ist nach ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 und SSAE18/ISAE zertifiziert sowie ein DSGVO-konformes Unternehmen. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Geschäftskonzerns, der Jhaver Group, die über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit beschäftigt. Informationen zu Celonis: http://www.celonis.com/ Celonis, der Marktführer für KI-basierte Process Mining- und Process Excellence-Software, wandelt Daten in Erkenntnisse und Handlungsstrategien um. Die Intelligent Business Cloud des Unternehmens ermöglicht Organisationen, ein schnelles Verständnis der operativen Grundlage ihres Unternehmens zu gewinnen und diese zügig zu verbessern. Unternehmen rund um den Globus, wie z. B. Siemens, 3M, Airbus und Vodafone, vertrauen auf Celonis, um ihr Handeln zu steuern und die Veränderung von Geschäftsprozessen zu fördern, wodurch sie Millionen von Dollars einsparen und eine verbesserte Kundenerfahrung bieten können. Das Unternehmen ist in München und New York ansässig. Pressekontakt: Krishna Kumar N krishnakumar.n@prodapt.com +91-95000-86008 Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1159059/Celonis_Logo.jpg Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122207/4579319 OTS: Prodapt Solutions Original-Content von: Prodapt Solutions, übermittelt durch news aktuell

