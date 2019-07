Hamburg (ots) – Projektmanager Sales & Controlling (m/w/d) Vollzeit – Hamburg Du verstehst Zahlen und möchtest deinen eigenen Gestaltungsspielraum? Dein Herz schlägt höher, wenn du dich an Konzepten und Strukturen austoben darfst? Der Umgang mit Kollegen und Kunden liegt dir auch? Herzlich willkommen, hier wartet eine Sales Support Position auf dich. Angesiedelt im Vertrieb und angedockt an die Vertriebsleitung wirst du unser Inhouse-Experte für Zahlen. Das erwartet dich in deinem Arbeitsalltag – Erhebung und Analyse von Vertriebs-/ Produktdaten – Erstellung von Sales & Management Reportings – Sparringspartner für Vertriebs- & Geschäftsleitung – Vorbereitung von Sales- und Marketing-Aktionen – One source of truth – werde zum Hüter der Wahrheit, alle internen Reportings von news aktuell werden bei dir gebündelt – Gestaltungswillen & Konzeptionsfähigkeit: für unsere internen Systeme steht ein Umbruch an, an dem du aktiv mitwirken sollst – We are international – eine sichere Kommunikation auf Englisch gehört dazu Dein neuer Arbeitsplatz – Ist flexibel in der Arbeitszeitgestaltung, und zwischendurch kannst du mobil arbeiten – Liegt zentral in Alsternähe, und deine Kosten für Bus & Bahn übernehmen wir – Nimmt dir gern privaten Stress ab und damit bspw. auch deine privaten Pakete in Empfang – Hat einen höhenverstellbaren Tisch & eine moderne technische Ausstattung – Bringt eine Menge Spaß, und vom Teamtag bis hin zur Sommer- oder Xmas-Party ist einiges los – Kommt auch mal ohne dich aus: 30 Tage Urlaub, und am 24. sowie 31.12. haben alle frei – Feiert Team-Erfolge, und daher gibt es für alle einen Unternehmensbonus – Denkt grün, und somit achten wir bei den kostenlosen Kalt- und Heißgetränken sowie beim Obst auf Fairtrade bzw. regionale Zulieferer – Lässt dich nicht ins kalte Wasser springen: wir haben ein individuelles Onboarding-Programm – Hat ein kollegiales Miteinander: Wir mögen kein förmliches Sie, und daher duzen wir uns vom Praktikanten bis hin zur Geschäftsführung – Kümmert sich um dich mit der Bezuschussung bei vermögenswirksamen Leistungen oder einem Angebot für die betriebliche Altersvorsorge Weitere Informationen: http://ots.de/pl2juS

