Stuttgart (ots) – Das landespolitische Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ am Donnerstag, 27. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg, nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek / Moderation Stefanie Germann Ob bezahlbare Wohnungen oder klimafreundliche Windräder: Mit Protesten, Klagen und Petitionen verzögern oder verhindern Anwohnerinnen und Anwohner häufig Infrastrukturprojekte, die der Allgemeinheit zugutekommen sollen. Blockieren sogenannte „Nimbys“ wichtige Vorhaben? „Nimby“ steht für „Not in my backyard“ und spiegelt das Bestreben von Bürgerinitiativen wider, Maßnahmen wie bezahlbare Wohnungen oder klimafreundliche Windräder „vor meiner Haustür“ verhindern zu wollen. Was ist wichtiger, das Gemeinwohl, oder die Interessen betroffener Bürgerinnen und Bürger? Diese Frage stellt das landespolitische Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ dem Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg, Roger Kehle. Am 27. Februar 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Vor Ort bei Windkraftgegnern In der Region Hegau-Bodensee kämpfen sieben Bürgerinitiativen gegen geplante Windparks, teilweise mit Erfolg. Reporter Sebastian Schley trifft auf Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur ihre Landschaft und die Natur schützen wollen, sondern auch fragen: Wie sinnvoll sind Windräder in einer Region, die arm an Wind, aber reich an Sonne ist? Weitere geplante Themen: Schnäppchenpreis ade – müssen Lebensmittel teurer werden? In kaum einem anderen westlichen Land sind Lebensmittel so günstig wie in Deutschland. Die niedrigen Preise für Fleisch und Wurst, Milchprodukte sowie Obst und Gemüse treffen vor allem die Landwirte. Sie klagen über zu niedrige Einkommen. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) fordert höhere Lebensmittelpreise. Ist das die Lösung? Biberratten-Alarm am Oberrhein – Jäger verärgert über längere Schonzeit Die Biberratte, auch Nutria genannt, beschädigt mit ihrem Grabverhalten wichtige Dämme für den Hochwasserschutz. Außerdem vermehrt sie sich sehr schnell. Obwohl im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Tiere erlegt wurden, werden die Jäger der Lage kaum Herr. Nun will das Landwirtschaftsministerium die Schonzeit der Tiere verlängern. Der Jagdverband protestiert. Corona ist da – und jetzt? Aus dem Landkreis Göppingen wird der erste Corona-Infizierte in Baden-Württemberg gemeldet. Der 25-Jährige hat sich laut Gesundheitsministerium vermutlich in Italien angesteckt. Wie geht es nun weiter? „Zur Sache Baden-Württemberg“ berichtet über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Baden-Württemberg. „Zur Sache Baden-Württemberg“ Das SWR Politikmagazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der „Wohnzimmer-Konferenz“ diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten – computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller. ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 27. Februar 2020 bis 27. Februar 2021 unter www.ARDmediathek.de verfügbar, außerdem unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg. Pressefotos bei www.ARD-foto.de. Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/zur-sache-bw-buergerinitiativen Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4531589 OTS: SWR – Südwestrundfunk Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de