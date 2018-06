London (ots/PRNewswire) – Laut der neuesten Ausgabe der weltweit meistgelesenen, internationalen University Rankings bringen deutsche Universitäten mehr gesuchte MitarbeiterInnen hervor als jedes andere Land Kontinentaleuropas. QS Quacquarelli Symonds veröffentlicht die 15. Auflage der QS World University Rankings, die weltweit als wichtige Informationsquelle zur Studienwahl dienen. Gleich sieben deutsche Universitäten sind in diesem Jahr in den Top 100 für den Faktor QS Employer Reputation vertreten.[1] Nur Großbritannien (16) und die USA (20) haben in diesem Faktor noch mehr Universitäten unter den ersten 100, gemessen an 42.000 Antworten der QS Employer Survey. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University _Rankings_Logo.jpg ) 2019 2018 Name der Universität TOP 10 61 64 Technische Universität München 62 66 Ludwig-Maximilians-Universität München 64 68 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 116 107 KIT, Karlsruher Institut für Technologie 121 120 Humboldt-Universität zu Berlin 130 125= Freie Universität Berlin 144 141 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 147 144 Technische Universität Berlin 168 164= Eberhard Karls Universität Tübingen 186= 171 Universität Freiburg Insgesamt listen die QS World University Rankings 1.000 Universitäten aus 85 Ländern. Die Webseite http://www.TopUniversities.com wird in diesem Jahr über 65 Millionen Mal aufgerufen. Deutschland – Schlüsselergebnisse: – 45 Universitäten aus Deutschland sind in dem Ranking vertreten. 14 verbessern ihre Position, 27 verlieren an Rang und vier bleiben gleich. – Drei der 45 Universitäten schaffen es in die Top 100: Neben der Technischen Universität München sind die Ludwig-Maximilians-Universität München (Platz 62, Vorjahr 66) und die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Platz 68, Vorjahr 64) vertreten. – Deutschland beheimatet auch fünf der weltweit 100 besten Forschungsuniversitäten. Der QS Faktor Citations per Faculty misst die relative Forschungswirkung jeder Universitätsfakultät. Nur Großbritannien und die Niederlande belegen mit sechs bzw. sieben Universitäten noch mehr Plätze in diesem Faktor. – Deutschlands produktivste Universität, gemessen an Zitierungen pro Mitglied, ist die Universität Erlangen-Nürnberg (Platz 299 gesamt). Weltweit belegt die Universität Platz 19 mit 96,3/100 Punkten im Faktor Citations per Faculty. – Der diesjährige Rückgang vieler deutscher Universitäten führt vor allem auf das schlechte Abschneiden in drei der sechs Faktoren zurück, die QS für die Erstellung des Rankings verwendet. – 39 der 45 Universitäten verschlechtern ihre Position im Bereich Employer Reputation – 36 der 45 Universitäten erhalten einen niedrigeren Platz für Faculty/Student Ratio, QS misst die Klassengröße einer Universität. – 29 der 45 Universitäten fallen im Faktor Academic Reputation zurück, der die Meinung von über 83.000 Akademikern aus aller Welt ausmacht. Weltweite Ergebnisse: – Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) führt bereits zum siebten Mal in Folge das weltweite Ranking an. Beste deutsche Universität bleibt die Technische Universität München, die sich von Rang 64 auf 61 verbessert. – Erstmals seit QS die Rankings 2004 selbst veröffentlicht gibt es in Großbritannien einen neuen Spitzenreiter. Die University of Oxford (Rang fünf) überholt ihren Rivalen, die University of Cambridge (Rang sechs). – Sowohl Großbritannien als auch die USA stabilisieren ihre Leistung in den Rankings und verzeichnen etwas mehr Verbesserungen als Rückfälle. – Die beste Universität Kontinentaleuropas bleibt die ETH Zürich mit ihrer bisher besten Position auf Rang sieben. Die Universität verbessert sich vor allem in der Forschung und in der Faculty/Student Ratio. – Die zwei besten Universitäten Asiens befinden sich wieder in Singapur. Die National University QS World University Rankings 2019: Top 20 2019 2018 Name der Universität Land Massachusetts Institute 1 1 of Technology (MIT) United States 2 2 Stanford University United States 3 3 Harvard University United States California Institute of 4 4 Technology (Caltech) United States 5 6 University of Oxford United Kingdom 6 5 University of Cambridge United Kingdom ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 7 10 Technology) Switzerland 8 8 Imperial College London United Kingdom 9 9 University of Chicago United States UCL (University College 10 7 London) United Kingdom National University of 11 15 Singapore (NUS) Singapore Nanyang Technological 12 11 University (NTU) Singapore 13 13 Princeton University United States 14 14 Cornell University United States 15 16 Yale University United States 16 18 Columbia University United States 17 25 Tsinghua University China 18 23= University of Edinburgh United Kingdom University of 19 19 Pennsylvania United States 20 21= University of Michigan United States (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. ————————————————– 1. ‚Employer Reputation‘ ist einer der sechs Faktoren, die QS zur Erstellung der QS World University Rankings verwendet. Die vollständigen Rankings finden Sie ab Mittwoch, den 6. Juni 2018, 22:00 Uhr CET unter http://www.TopUniversities.com. Pressekontakt: Simona Bizzozero Head of Public Relations QS Quacquarelli Symonds simona@qs.com @QS_pressoffice +44(0)7880620856 Original-Content von: QS Quacquarelli Symonds Ltd, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de