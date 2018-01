Sydney (ots/PRNewswire) – Quantcast, ein Technologieunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz mit Fokus auf die Marketing- und Verlagsindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Werbelösungen auf sieben Märkte in ganz Asien ausdehnen will und dadurch die Marken mit einem Online-Publikum von bis zu 300 Millionen Kunden in Verbindung bringt. Das Unternehmen ist bereits in Australien und Neuseeland tätig. Marketingfachpersonen in Hongkong, Indonesien, Malaysia, auf den Philippinen, in Singapur, Taiwan und Thailand können nun die Live-Daten-Einblicke von Quantcast aus mehr als 100 Millionen Online-Destinationen anzapfen, um die Markenwahrnehmung spürbar zu erhöhen und Performance-Kampagnen voranzutreiben. Andrew Double, Managing Director von Quantcast in Australien und Neuseeland, übernimmt eine erweiterte Rolle, um das Wachstum des Unternehmens in der Region Asien-Pazifik voranzutreiben. Konrad Feldman, Chief Executive Officer und Gründer von Quantcast, meinte dazu: „Der Bereich Marketing befindet sich aufgrund der Tatsache, dass die künstliche Intelligenz jedes Kundenerlebnis, jedes Unternehmen und jede Branche verändert wird, an einem Wendepunkt. Marketingfachpersonen in der APAC-Region suchen nach besseren Möglichkeiten zur Einbindung von digitalem Publikum, die sowohl effizient als auch wirksam sind. Wir freuen uns darauf, Marken und ihren Agenturpartnern dabei zu helfen, unsere Nutzerverhaltensplattform „Power of Q“ zu nutzen. Andrew Double, Managing Director von Quantcast ANZ, fügte dem hinzu: „Seit wir unsere Plattform vor drei Jahren in Australien und Neuseeland lanciert haben, konnten wir eine steigende Nachfrage von Marken aus ganz Asien beobachten. Sie wollten alle mehr Wachstum mit der einzigartigen Zielgruppenausrichtung von Quantcast erzielen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz arbeitet. Ich bin stolz auf die bisher geleistete Arbeit des Teams mit großen Marken wie Westpac und Singapore Airlines und ich freue mich darauf, unser umfassendes Publikumsverständnis mehr Marken zur Verfügung zu stellen, die Kunden in der Region einbinden wollen.“ Das erweiterte Team wird Teil des bestehenden Engineering-Center von Quantcast in Singapur und Chris Scudder, Sales Director für die asiatischen Märkte, geleitet. weiteren Neueinstellungen werden 2018 folgen. Über Quantcast Quantcast ein Technologieunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz mit Schwerpunkt auf die Wachstumsgenerierung von Marken. Seit der Gründung 2006 hat das Unternehmen im offenen Internet die weltweit größte Konsumentenverhaltensplattform im Bereich künstliche Intelligenz auf Basis von Live-Einblicken von über 100 Millionen Online-Destinationen aufgebaut. Marketingfachpersonen, Agenturen, Beratungsfirmen und Verlage nutzen die Quantcast Intelligence Cloud, um neue Kunden zu gewinnen, das Wachstum anzutreiben und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Quantcast hat seinen Hauptsitz in San Francisco und beschäftigt über 750 Mitarbeitende in 22 Niederlassungen in 11 Ländern. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/405575/QUANTCAST_WORDMARK_ PADDING_RGB_BLACK_R.jpg Pressekontakt: Quantcast-Medienkontakt: Rachael Townsley rtownsley@quantcast.com Original-Content von: Quantcast, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de