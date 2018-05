Moskau (ots/PRNewswire) – Quantor, ein innovativer, algorithmengestützter Marktplatz zur profitablen, effizienten und zuverlässigen Verwaltung von Kryptowährungen, hat den Beginn der ersten Vorverkaufsrunde zur Geldbeschaffung am 21. Mai 2018 angekündigt. Der algorithmische Handel entwickelt sich immer mehr zu einer effektiven, automatisierten Entscheidungshilfe für Anleger. Von dieser Effektivität überzeugt sind auch globale Investmentfonds, die diese Methoden bei der Vermögensverwaltung erfolgreich anwenden. Quantor („Quant-Akzelerator“) ist eines der transformativsten Projekte in der Investmentbranche und macht Vorgänge transparenter, effizienter und bequemer. Quantor wird als Akzelerator talentierte Entwickler von Investitionsalgorithmen („Quants“) zusammenbringen. Neue und erfahrene „Quants“ aus verschiedenen Ländern werden durch Leistungen wie Online-Kurse, eine Testplattform, Daten und Geldzuschüsse bei der Entwicklung von Algorithmen unterstützt. Die Plattform ist als Marktplatz für Handelsalgorithmen gedacht, wo erfahrene Quants ihre Algorithmen Anlegern aus aller Welt anbieten können. Und diese innovativen Methoden stehen jedem zur Verfügung, nicht nur Experten auf dem Gebiet der quantitativen Anlage. Die Blockchain garantiert, dass alle Prozess auf der Plattform sicher und transparent ablaufen. Durch Smart Contracts wird die Interaktion zwischen allen Teilnehmern des Ökosystems automatisiert und deutlich vereinfacht. Die Gewinnanteile werden automatisch an die Entwickler und Investoren ausgeschüttet. Bei diesem Ansatz fließen die Ideen der „Ökonomie des Teilens“ ein, die sich in verschiedenen Industrien immer stärker durchsetzt. Die Verwendung eines dezentralisierten Ledgers macht es möglich, alle wichtigen Vorgangsdaten der Handelsalgorithmen zu erfassen. Dies führt zu mehr Transparenz, und die Protokolle der Handelsvorgänge sind manipulationssicher. Reguläre Inhaber von Kryptowährungen (inklusive Minern) stehen oft vor einer Sackgasse, wenn es um die weitere Vermögensverwaltung nach einem erfolgreichen Kaufvorgang geht. Die Quantor-Plattform bietet effektive Tools zur Verwaltung von Kryptowährungen, und das ohne spezielle Kenntnisse bei der Entwicklung von Investitionsalgorithmen. Auf diese Weise liefert Quantor markterprobte automatisierte Lösungen zur Verwaltung von Kryptowährungs-Portfolios auf Basis quantitativer Methoden. Ein Quant-Token (QNT) dient der Bezahlung von Leistungen innerhalb des Ökosystems sowie verschiedenen anderen Zwecken. Durch den Token-Verkauf will das Quantor-Team die Entwicklung des Ökosystems sowie die Implementierung aller Plattformleistungen finanzieren. Pressekontakt: zum Quantor-Projekt und die Geschäftsbedingungen des Token-Verkaufs finden Sie unter: https://tokens.quantor.co/?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-re lease&utm_campaign=presale-launch Original-Content von: Quantor, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de