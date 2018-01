Singapur (ots/PRNewswire) – QuEST Global, ein fokussierter, globaler Anbieter von Engineering-Dienstleistungen und -Lösungen, hat bekanntgegeben, dass er im ersten Aerospace Engineering Services Blueprint eine Position im Winner’s Circle erreicht hat. Verfasser des Berichts ist HfS Research, ein führendes Marktforschungsunternehmen. Darin findet man eine Marktübersicht und Analyse der führenden Engineering-Dienstleister im Sektor Luftfahrt & Verteidigung (https://goo.gl/UVvYRx). In dem Bericht werden die Dienstleister anhand der folgenden Kriterien bewertet: Expertise bei der Neuproduktentwicklung, Fertigung im Bereich der Produktpflege, Support-Prüfung & -Zertifizierungen, MRO-/Aftermarket-Dienstleistungen sowie Software-Implementierung bei Flugzeugstrukturkomponenten, -motoren- und -systemen, Bordelektronik und Innenausstattung. Die Bewertung der Dienstleister beruhte auf Kundenrückmeldungen, Innovation, Umsetzung und Marktanteil. Der Blueprint-Bericht stellte QuEST Globals Expertise bei der Bereitstellung innovativer Lösungen in den Bereichen Flugzeugmotoren (https://goo.gl/MhF9xQ) und Flugzeugstrukturkomponenten, seine Leistungskompetenz im Verteidigungssektor, seine Präsenz in Indien, sein Account-Management sowie seine breite geografische Aufstellung heraus. Raman Subramanian (https://goo.gl/WXJsXq), Senior Vice President und Head of New Business Development bei QuEST Global, freute sich über den Erfolg: „Die Auszeichnung von QuEST Global kommt zu einer Zeit, in der digitale Technologien einen radikalen Umbruch der Luftfahrt- & Verteidigungsbranche bewirken. Dieser Erfolg spiegelt unsere unermüdliche Arbeit an innovativen Engineering-Lösungen für unsere Kunden im Luftfahrt- & Verteidigungssektor wider. Mit unserem einzigartigen Local-Global-Bereitstellungsmodell wollen wir unseren Kunden im digitalen Zeitalter dabei helfen, transformative Resultate zu erzielen.“ „QuEST Global hat sich in unserem Aerospace Engineering Services Blueprint durch seine starke Leistungskompetenz bei Flugzeugmotoren und Flugzeugstrukturkomponenten quer durch die gesamte Wertschöpfungskette bei Engineering-Dienstleistungen im Winner’s Circle positioniert“, sagte Pareekh Jain, Senior Vice President bei HfS Research. „QuEST Globals hat sich mit seiner starken Fachkompetenz, der Tiefe seiner Kundenbeziehungen und seiner Weltklasse-Kundenliste einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschafft.“ Informationen zu QuEST Global: QuEST Global ist ein spezialisierter, globaler Anbieter von Engineering-Dienstleistungen mit einer starken Erfolgsbilanz im Dienst der Anforderungen in den Bereichen Produktentwicklung & Produkt-Engineering von Hochtechnologieunternehmen. Als Pionier im Bereich globaler Engineering-Dienstleistungen ist QuEST ein zuverlässiger, strategischer und langjähriger Partner zahlreicher Fortune-500-Unternehmen in Branchen wie Flugzeugmotoren, Luftfahrt und Verteidigung, Transport, Öl & Gas, Strom, Medizinprodukte und anderen Hochtechnologiesektoren. Das Unternehmen bietet innovative mechanische, elektrische, elektronische und eingebettete Lösungen sowie wegweisende Lösungen in den Bereichen Engineering-Software, Engineering-Analysen, Fertigungstechnik und Lieferketten für den gesamten Engineering-Lebenszyklus. Pressekontakt: Anto T Ouseph anto.ouseph@quest-global.com 9895-293-329 Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell

