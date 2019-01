Berlin (ots) – Stefan Wallmann wird am 1. Februar 2019 die Position des neuen Geschäftsführers von Ramboll in Deutschland antreten. Die internationale Beratungsgruppe dänischen Ursprungs ist in Deutschland mit den sieben Geschäftsbereichen Hochbau & Architektur, Transport & Infrastruktur, Stadtplanung & -gestaltung, Wasser, Umwelt & Gesundheit, Energie sowie Management Consulting vertreten. Stefan Wallmann bringt umfassende Kenntnisse der deutschen Ingenieurberatungsbranche sowie langjährige internationale Erfahrung mit. Bis Ende letzten Jahres war Wallmann Chief Operating Officer bei der international tätigen Gauff Gruppe, die mit 700 Beschäftigten zu den großen deutschen Ingenieurberatungen zählt. Davor hatte er bei Hyder Consulting (heute Arcadis) die Rolle als Geschäftsführer Transport inne. Mit der Ernennung von Stefan Wallmann zum Hauptgeschäftsführer von Ramboll in Deutschland verstärkt die dänische Beratungsgruppe erneut ihr Engagement im deutschen Markt. Nach der erfolgreichen Entwicklung in den letzten Jahren wird Ramboll unter der Führung von Stefan Wallmann den regionalen Wachstumskurs weiter fortsetzen. „Ramboll hat auf dem deutschen Markt eine Schlüsselrolle als Anbieter nachhaltiger Lösungen für öffentliche und private Kunden. Unsere Expertise ist in Deutschland insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energie, Umwelt, Verkehr und lebenswerte Städte stark gefragt und wir sind in den letzten Jahren signifikant gewachsen. Es ist unsere Absicht, Rambolls Position als Berater für eine nachhaltige Gesellschaft in Deutschland in den nächsten Jahren erheblich zu stärken. Mit seiner Führungserfahrung und seiner umfassenden Kenntnis des deutschen Markts ist Stefan die richtige Person diese Strategie zu verwirklichen.“, sagt Group-CEO Jens-Peter Saul. Für Stefan Wallmann war das Wachstumspotenzial ausschlaggebend für seinen Wechsel: „Ramboll ist in Deutschland seit fast 20 Jahren aktiv und konnte sich in den letzten Jahren insbesondere in der Beratung und Planung von komplexen Bau- und Infrastrukturprojekten einen Namen machen. Diesen Wachstumskurs werden wir weiter fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass Ramboll den deutschen Markt, aufbauend auf den Beratungsansätzen zu den Themen Lebenswerte Städte, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, maßgeblich mit prägen wird. Ich freue mich auf diese spannende Herausforderung.“ Stefan Wallmann übernimmt die Position von Markus Diederich, der neben seiner aktuellen Funktion als Hauptgeschäftsführer des Unternehmensbereichs Management Consulting auch die Gesamtverantwortung für das Deutschlandgeschäft der Ramboll Gruppe kommissarisch innehatte. Über Ramboll Ramboll ist ein führendes Ingenieur-, Planungs- und Managementberatungsunternehmen. Mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und 300 Offices in 35 Ländern – gehört der dänische Konzern zu den größten internationalen Beratungsgruppen. Ramboll kombiniert lokale Expertise mit globalem Knowhow in den Geschäftsbereichen Hochbau & Architektur, Transport & Infrastruktur, Stadtplanung & -gestaltung, Wasser, Umwelt & Gesundheit, Energie sowie Management Consulting. In Deutschland beschäftigt Ramboll 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten. www.ramboll.de / www.ramboll.com Pressekontakt: Ramboll GmbH Ulrike Boy, Head of Communications Germany T: +49 30 302020-105 E: ulrike.boy@ramboll.com Original-Content von: Ramboll, übermittelt durch news aktuell

