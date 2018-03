Berlin (ots) – Die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler, hat Forderungen nach einem Sperrbezirk rund um den Straßenstrich an der Kurfürstenstraße zurückgewiesen. Ein Sperrbezirk würde das Problem nur verlagern, wenn nicht sogar verschlimmern, betonte Schöttler am Mittwoch im Inforadio vom rbb. Der Straßenstrich würde sich dann in einer anderen Gegend abspielen und die Hilfssysteme, die es jetzt für die Sexarbeiter gibt, würden wegfallen. Das wisse auch ihr Amtskollege aus Mitte, Stephan von Dassel. Er hatte einen solchen Sperrbezirk ins Gespräch gebracht. Man werde sich aber im April treffen, um die Probleme gemeinsam anzugehen, so Schöttler. Sie sagte, sie wolle auch verstärkt das Gespräch mit den Prostituierten suchen, um mehr Rücksicht auf die Anwohner zu erreichen. Dazu gehöre selbstverständlich, dass auch der Müll mitgenommen werde, statt ihn im nächsten Hauseingang zu entsorgen. Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg INFOradio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de