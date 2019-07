Berlin (ots) – Sperrfrist: 27.07.2019 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz hat Gerüchte um eine mögliche Spaltung seiner Partei zurückgewiesen. Eine „Spaltungsgefahr“ sehe er „überhaupt nicht“, sagte Kalbitz am Samstag im Inforadio vom rbb: „Das hätten manche gerne, dass wir uns spalten. Ich glaube, dass das sowohl von politisch gegnerischen Kräften als auch von den Medien hochgespielt wird. Das ist nicht der Fall.“ In diesem Zusammenhang reagierte Kablitz auch auf die Kritik des Berliner AfD-Vorsitzenden Pazderski am rechtsnationalen „Flügel“ der Partei: „Dieser angebliche Konflikt wird auch medial völlig überspitzt. (…) Dass man unterschiedlicher Meinung sein kann innerhalb einer Partei, ist völlig normal. Aber uns eint das Bewusstsein, dass wir eine AfD sind und ich denke, die Schnittmengen sind wesentlich größer als das was uns trennt.“ Für die Landtagswahl in Brandenburg erwarte er ein Ergebnis von „20 Prozent plus X“, betonte der AfD-Spitzenkandidat. Zugleich signalisierte er Gesprächsbereitschaft für eine mögliche Regierungsbeteiligung: „Natürlich muss das Bestreben einer politischen Aktivität immer darin münden, Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich keine Verantwortung übernehmen wollte, dann müsste ich ja keine Partei gründen. (…) Die CDU hat ja schon erklärt mit allen zu reden. Wir sind auf jeden Fall dialogbereit. Wir verwehren uns den Gesprächen nicht.“ Scharfe Kritik übte Kalbitz in dem Interview am Verfassungsschutz. Die Tatsache, dass die AfD-Gruppierung „Flügel“ als Verdachtsfall eingestuft wurde, werde „als politisches Kampfmittel eingesetzt“. Der Verfassungsschutz sei „zunehmend zum Etabliertenschutz geworden“: „Eins ist doch ganz klar: Wenn die AfD extremistisch wäre oder die Gefahr bestünde, hätte der Staat entsprechend reagiert.“ Das Gespräch mit Andreas Kalbitz hören Sie am Samstag im Inforadio vom rbb in der Sendung „Zwölfzweiundzwanzig“ um 12.22 Uhr. Bitte SPERRFRIST 27.07.19, 6.00 Uhr beachten! Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

