Berlin (ots) – Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat den Warnstreik bei der Billigfluglinie Ryanair als Erfolg gewertet. Es sei gelungen, den Druck auf das irische Unternehmen zu erhöhen, sagte Cockpit-Sprecher Markus Wahl am Freitag im Inforadio vom rbb. Ryanair habe im Hintergrund hart arbeiten müssen, um Flugausfälle zu vermeiden. Damit sei das Streikziel erreicht worden. Wahl warf der Airline vor, gewerkschaftliche Rechte und eine Lösung im Streit mit den fest angestellten Piloten gar nicht zu wollen. Deshalb könne der Arbeitskampf nach dem 26.12. weitergehen: „Sollte es tatsächlich überhaupt keine Bewegung geben und sich Ryanair weiter an einer Lösung gar nicht interessiert zeigen, dann ist eine Eskalation – was den Streik angeht – durchaus denkbar“, so Wahl. Der Cockpit-Sprecher bestätigte, dass Ryanair für den 5. Januar ein neues Gespräch mit der Pilotengewerkschaft angeboten hat. Er ließ aber offen, ob seine Vereinigung das Angebot annimt. Nach wie vor lehne Ryanair Teile der Cockpit-Verhandlungskommission ab. „Es kann nicht sein, dass ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vorschreibt, mit welchem Team er zu verhandeln hat“, so Wahl. Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de