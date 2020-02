Hecking vor Bochum-Spiel: Spieler wieder fit Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann im Spiel am Montag (20.30 Uhr) beim VfL Bochum mit derselben Startelf wie beim 4:1-Auftaktsieg über den 1. FC Nürnberg planen. Stürmer Bakery Jatta, der in dem Heimspiel am Donnerstag eine Prellung erlitten hatte, konnte am Sonntag am Abschlusstraining teilnehme

Rot-Grün will Mittel für Unterhalt von Sportanlagen erhöhen Hamburgs rot-grüne Koalition will die Mittel für an Vereine überlassene öffentliche Sportanlagen im Doppelhaushalt 2021/22 um jährlich 300 000 Euro aufstocken. Damit könne der Bedarf für den Betrieb der 34 Anlagen durch die Sportvereine in allen sieben Bezirken gesichert werden, teilten SPD und Grün

Handball-Bundesliga: Meister Flensburg nach Sieg gegen Magdeburg Tabellenzweiter Flensburg (dpa) - Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt hat das Verfolgerduell in der Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg mit 29:23 (14:12) gewonnen und sich in der Tabelle auf Rang zwei hinter Spitzenreiter THW Kiel geschoben. Bester Werfer für den Titelverteidiger, der in Torwart Benj

24-Jähriger fällt bei Flucht vor Polizei in einen Schacht Unter Drogeneinfluss hat sich ein 24-Jähriger im Hamburger Stadtteil Altona-Nord eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dabei in einen Schacht gestürzt. Der Mann war von Polizeibeamten mit seinem Fahrzeug in der Nacht zu Samstag angehalten worden, weil er mit unbeständiger Geschwindi

Weltkriegsmunition auf künftigem Tesla-Gelände gesprengt Auf dem Gelände für die künftige Fabrik des US-amerikanischen Autobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) ist am Freitag wieder Weltkriegsmunition gesprengt worden. Alles sei ohne Probleme verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Sonntag. Der Sperrkreis sei sehr klein gewesen, so das

Vollverschleierung: Notfalls Schulgesetz ändern Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg zugunsten der Vollverschleierung einer 16-jährigen Schülerin will Schulsenator Ties Rabe zur Durchsetzung eines Verbots notfalls das Schulgesetz ändern. "Auch wenn es nach unserer Rechtsauffassung zurzeit keine Notwendigkeit gibt, würden wir ni

Ex-THW-Trainer Gislason wieder bereit für neue Aufgaben Der ehemalige THW-Kiel-Trainer Alfred Gislason ist nach seiner Auszeit wieder bereit für neue Handball-Aufgaben. "Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich ein halbes Jahr später sehr gerne wieder anfangen würde. Die Pause war für mich extrem notwendig. Jetzt bin ich wieder bereit", sagte der

16-Jährige an Haltestelle überfallen und verletzt Eine Jugendliche ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Brandenburg an der Havel überfallen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß die 16-Jährige am Freitagabend mit ihrem Mobiltelefon an der Haltestelle, als ein Mann sich zunächst neben sie stellte. Plötzlich soll der Unbeka

Beide Alster-Teams und HTHC-Damen erreichen DM-Endrunde Die Hockey-Herren und -Damen des Clubs an der Alster haben sich für das Final Four um die deutsche Hallen-Meisterschaft am kommenden Wochenende in Stuttgart qualifiziert. Auch das Damen-Team des Harvestehuder THC hat den Sprung in die Endrunde geschafft. Die Alster-Herren setzten sich am Samstag vor