Neuss (ots) – Renault Bank und Nissan Bank sind „Service-Champions im erlebten Kundenservice“. Beide Automobilbanken sind Geschäftsbereiche von RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland). Im Gesamtranking von 3.530 Unternehmen in Deutschland erreichten Renault Bank und Nissan Bank einen „Goldmedaillenrang“, die höchste Auszeichnung innerhalb der Kundenstudie zur Servicequalität des Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung „Die Welt“ (15./17.10.2019). Die Renault Bank wurde darüber hinaus Branchengewinner von 16 untersuchten Autobanken und wiederholte damit ihren Erfolg des Vorjahres. Über RCI Bank and Services Deutschland RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte – Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services – über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Seit 2013 erleichtert das Unternehmen seinen Kunden den Zugang zur Elektromobilität durch innovative und kostengünstige Batteriemietkonzepte für die Elektrofahrzeuge der Marken Renault und Nissan. Als „Renault Bank direkt“ ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen. Webseiten www.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissan-bank.de | www.infiniti-financial-services.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de Pressekontakt: Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail: presse@rcibanque.com RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss | Internet: www.rcibanque.de Original-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de