Die Integration von Airbiquitys OTAmatic auf dem R-Car H3 von Renesas bietet eine innovative Lösung zur Aktualisierung von System-on- Chip-Prozessor-Software für vernetzte Fahrzeuge Seattle und Tokio (ots/PRNewswire) – Renesas Electronics Corporation (TSE:6723), ein führender Hersteller hochmoderner Halbleiterlösungen und Airbiquity® (http://www.airbiquity.com/), ein globaler Marktführer für vernetzte Fahrzeugdienste, gaben heute eine sichere, leistungsstarke Lösung für die Automobilindustrie mit Over-the-Air (OTA)-Funktion bekannt, die für Fahrerassistenzsysteme (advanced driver assistance systems, ADAS), Vehicle-to-Everything (V2X) sowie Applikationen für automatisiertes Fahren entwickelt wurde. In Vorbereitung auf das anstehende Zeitalter des autonomen Fahrens integrieren die beiden führenden Unternehmen Airbiquitys OTAmatic(TM) (https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-manag ement)cloudbasierte OTA-Lösung zur Servicebereitstellung von Software- und Datenmanagement auf Renesas leistungsstarker, energiesparender R-Car H3 Computerplattform für die Automobilindustrie. Diese Kombilösung, die auf dem R-Car H3 System-on-Chip (SoC) basiert und den ISO 26262 Standard für Sicherheitsfunktionalität (FuSa) erfüllt, bietet der Automobilindustrie eine leistungsfähige, effiziente und sichere Computerplattform mit zielgerichteten und skalierbaren Funktionen für On-Demand-OTA-Softwareaktualisierung und Datenmanagement. Eine wachsende Abhängigkeit von Software, elektronischen Steuereinheiten (electronic control units, ECUs), Sensoren und Mikroprozessoren (MPUs) zur Steuerung aufkommender autonomer Fahrzeugsysteme und Funktionalitäten – in Verbindung mit der Vielschichtigkeit und Komplexität sicher durchgeführter OTA-Software-Updates und Datenerhebung für mehrere Millionen Fahrzeuge gleichzeitig – hat die Nachfrage nach einer für die Automobilelektronik spezifizierten Lösung, die leistungsstarke, von einer robusten OTA- Softwareaktualisierung und Datenmanagement unterstützte, Telematik-Prozessoren umfasst, verstärkt. „Es ist klar, dass die vernetzten Fahrzeuge der Zukunft auf eine Kombination aus komplexer Onboard-Prozessorleistung und der Möglichkeit, sichere Software-Updates via Fernzugriff durchzuführen angewiesen sind“, erklärte John Tuttle, Vice President of Engineering bei Airbiquity. „Die Integration von Renesas SoC-Technologie und Airbiquitys OTA-Servicebereitstellung bietet Automobilkunden bislang unübertroffene Möglichkeiten.“ „Für das Zeitalter des autonomen Fahrens ist Airbiquitys OTA-Servicebereitstellung eine ideale Ergänzung zur R-Car Soc- Prozessortechnologie von Renesas“, ergänzte Craig Johnson, Direktor des Automotive Advanced Systems Innovation Departmentsfür Automotive System Business bei Renesas. „Der Zusammenschluss dieser beiden Technologien bietet eine effiziente, sichere und leistungsstarke Lösung, um der nächsten Woge hochentwickelter Fahrzeugfunktionen für Automobilhersteller- und zulieferer weltweit gewachsen zu sein.“ Strategieorientiert orchestriert und automatisiert Airbiquity OTAmatic auf sichere Weise steuerübergreifende OTA-Kampagnen, Rollback und Wiederherstellung; Zertifizierung, Authentifizierung und Datenverschlüsselung; dynamische Datenerhebung und erweiterbare Analytik; intelligente Netzwerksammlung, Daten-Caching und Datenübertragung; kundespezifische Verbraucherbenachrichtigungen, Eingabeaufforderungen und Zustimmung; Kampagneerstellung, Bewilligung, Berichterstattung und Verwaltung. OTAmatic kann auch via Airbiquitys Choreo(TM)-Cloud, marktführende Public Clouds wie Microsoft Azure, Amazon Web Services oder On-Premise-Datenzentren eingesetzt werden, um den Anforderungen von Automobilherstellern, Zulieferermanagement, Sicherheit und Business gerecht zu werden. Der Renesas R-Car H3 bietet fortschrittliche, kognitive Rechnerkapazitäten und eine verbesserte Rechenleistung. Dadurch kann ein hohes Informationsvolumen in Echtzeit verarbeitet werden, was ideal für Fahrzeugsicherheitssysteme ist. Der R-Car H3 ist Bestandteil von Renesas offener, innovativer und zuverlässiger Renesas autonomy(TM)-Plattform für ADAS und autonomes Fahren, die komplette End-to-End-Lösungen für die Bereiche Cloud, Sensorik und Fahrzeugkontrolle bietet. Durch die RenesasautonomyTM Plattform möchte das Unternehmen im Zeitalter des autonomen Fahrens seinen Beitrag zu einer geschützten und sicheren Gesellschaft leisten. Besuchen Sie www.renesas.com, um mehr über Renesas und R-Car H3 zu erfahren. Weitere Informationen zu Airbiquity und OTAmatic finden Sie unter www.airbiquity.com. Informationen zu Airbiquity Airbiquity® ist ein globaler Marktführer für vernetzte Autodienste und gilt als Pionier für die Entwicklung und technische Planung von Automobiltelematiktechnologie. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste Cloud- basierte Service-Delivery-Plattform für vernetzte Fahrzeuge – Choreo(TM) – und unterstützt alle führenden Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA)-Software und Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, zuverlässige und überschaubare vernetzte Fahrzeugdienste bereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich @airbiquity (https://twitter.com/Airbiquity)am Gespräch. Airbiquity ist eine Handelsmarke von Airbiquity Inc. Informationen zu Renesas Electronics Corporation Renesas liefert mit seinen umfassenden Halbleiterlösungen innovatives Embedded-Design. Als einer der führenden Anbieter von Mikrocontrollern, A&P- und SoC-Produkten sowie integrierten Plattformen steht Renesas für langjährige Expertise und höchste Qualität. Mit seiner breiten Lösungspalette fokussiert Renesas auf die Anwendungsbereiche Automotive, Industrie, Smart Home, Büroautomation sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan. Mit mehr als 800 Hardware- und Software-Alliance-Partnern weltweit verfügt das Unternehmen über das größte lokale Support-Netzwerk der Branche. Die europäische Firmenstruktur besteht aus drei Geschäftsbereichen: Automotive, Broad-based und Industrial Solution Business Unit. Weitere Informationen unter: www.renesas.com (Anmerkungen) Airbiquity, OTAmatic und Choreo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Airbiquity Inc. Renesas Autonomy ist eine Handelsmarke von Renesas Electronics Corporation. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Produktnamen oder Dienstleistungen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Medienkontakte: Renesas Kyoko Okamoto Renesas Electronics Corporation kyoko.okamoto.sx@renesas.com + 81-3-6773-3001 Airbiquity Kristin Sandberg Airbiquity PR media@airbiquity.com +1-206-344-3133 Foto – http://mma.prnewswire.com/media/620466/Airbiquity_Renesas_O TA_EN_1.jpg Logo – http://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg Original-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de