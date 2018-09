Ningbo, China (ots/PRNewswire) – Risen Energy Co., Ltd., auf dem A-Share-Markt gehandelter Hersteller von PV-Modulen und eine chinesische Industriegröße, hat am 24. August die offizielle Eröffnung einer Filiale in Vietnams Hauptstadt Hanoi im Rahmen seiner internationalen Expansion bekanntgegeben. Im letzten Jahr hat sich das Unternehmen auf internationales Wachstum konzentriert, da die Industrietrends entsprechende Signale setzen und die Firma die Marktnachfrage durch hochmoderne Fertigungstechnologien erfüllen will. Dabei profitiert Risen Energy von seinem Erfahrungsschatz bei EPC-Projekten außerhalb des Binnenmarkts. Risen Energie will sich zügig auf dem Markt in Südostasien etablieren und massiv in Kraftwerke sowie die Bereitstellung von EPC-Diensten in Vietnam investieren, um nach der Eröffnung der Filiale neue Einnahmequellen zu entwickeln. Die Regierung von Vietnam will die landesweite Energieinfrastruktur optimieren und verstärkt ihre Anstrengungen im Bereich sauberer Energiequellen wie Wind- und PV-Energie. Das Land will bis 2020 PV-Kraftwerke mit einer aggregierten installierten Kapazität von 850 MW in Betrieb haben. Bis 2030 soll die Kapazität auf 10 GW erweitert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung eine Reihe von Förderprogrammen für den Strompreis aus PV-Erzeugung aufgelegt. Dies wird ergänzt durch Erleichterungen bei der Einkommensteuer für PV-Projektentwickler, Importzöllen und Flächennutzungssteuer. Risen Energy wird einen Lokalisierungsplan erarbeiten, um globale Kunden schnell und effizient zu bedienen und sich in Vietnam fest zu etablieren. Das Unternehmen will in Vietnam mindestens zehn lokale Führungskräfte einstellen und wird von den überragenden Ressourcen profitieren, die es über die Jahre außerhalb des Binnenmarkts entwickelt hat. Damit soll eine schnelle Reaktion auf Serviceeinsätze gewährleistet werden. Darüber hinaus plant Risen Energy die kontinuierliche Verbesserung von Servicestandards und After-Sales-Service auf Basis der Markterwartungen, um das Vertrauen lokaler Kunden als glaubwürdiger Marktteilnehmer zu gewinnen. Risen Energy hat nach eigener Aussage bereits Verträge mit mehreren führenden vietnamesischen Firmen abgeschlossen, um auf dem Markt in Südostasien Fuß zu fassen. Die anfängliche Roadmap sieht vor, dass die vietnamesische Filiale 2018 mit der Investition in EPC-Projekte beginnt, die in Summe 150 MW erzeugen. Bis 2019 soll sich dieser Wert verdoppeln. Es soll weiter in Vietnam investiert werden, denn das Unternehmen sieht das Land dank stabiler wirtschaftlicher und politischer Lage als Markt auf GW-Niveau. Pressekontakt: Tina Feng +86-13736192549 tina@risenenergy.com Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de