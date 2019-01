Paris (ots) – L’Oréal Men Expert freut sich sehr, Adam Levine als neuen globalen Botschafter für die Produktlinie Hydra Energy zu begrüßen. Der vielseitige Musiker Adam Levine steht für all das, was den modernen Mann ausmacht. Kaum ein anderer Künstler arbeitet so unermüdlich wie der Frontmann von Maroon 5. Das macht ihn zum perfekten Partner unserer Hydra Energy Produktlinie. HEADLINER Musiker, Schauspieler sowie Castingshow-Juror und -Coach – man müsste schon auf dem Mars leben, um dem Phänomen Adam Levine zu entkommen. Mit seinen zahlreichen mehrfach mit Platin ausgezeichneten Alben und drei Grammys wäre es noch untertrieben zu behaupten, dass Levine produktiv ist. Das wissen auch seine 11,7 Millionen Follower auf Instagram. Levine, in Los Angeles geboren und aufgewachsen, verkörpert den modernen Mann; er ist nicht nur Geschäftsmann und Sänger einer erfolgreichen Rockband, sondern auch Familienmensch. Gentleman und Rebell, Vater und Stilikone – Levine steht für den vielseitigen und modernen Mann mit zahlreichen Facetten. Der Mann abseits der Bühne ist dabei genauso relevant wie der Rockstar, der große Hallen füllt. Hinter Gitarre und unzähligen Tattoos steht ein Mensch, der für seine Direktheit, seinen Sinn für Humor sowie für seine Charakterstärke und seine Entschlossenheit bekannt ist. Wenn er nicht gerade auf Tour ist, kümmert er sich um seine Familie und ist bei „The Voice“ in den USA als Juror und Coach zu sehen. Mit all seinen Facetten verkörpert er Men Expert perfekt. „Ich kümmere mich gern um mich selbst. Jeden Tag. Das finde ich wichtig. Darum freue ich mich, L’Oréal Men Expert vertreten zu dürfen. Als Markenbotschafter kann ich Männer zur Gesichtspflege motivieren.“ Adam Levine „Adam Levine ist einer der größten Musiker weltweit. Er ist eine echte Ikone und begeistert als Sänger von Maroon 5 alle Generationen von Musikfans. Seine unbändige Energie spürt man sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen. Das macht ihn zu einem tollen Botschafter für uns, der unsere Vision des modernen Men-Expert-Mannes perfekt verkörpert. Wir freuen uns sehr, ihn als neuen Botschafter gewonnen zu haben.“ Pierre-Emmanuel Angeloglou, Global Brand President von L’Oréal Paris STARKE STIMME Adam Levine traut sich so einiges und ist für seinen trockenen Humor bekannt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er auch bei der 15. Staffel von „The Voice“ wieder als Coach dabei ist. Aber Adam Levine ist weitaus mehr als fester Bestandteil der mehrfach preisgekrönten Fernsehsendung. Er engagiert sich für wohltätige Zwecke und nutzt seine Präsenz in den sozialen Medien mit unzähligen treuen Followern, um die Aufmerksamkeit auf die Menschen zu lenken, deren Stimme oft nicht gehört wird. Das Video zum aktuellen Hit von Maroon 5 – „Girls Like You“ – den die Band zusammen mit Rapperin Cardi B aufgenommen hat, ist quasi ein Staraufgebot: Von Schauspielerinnen bis hin zu Aktivistinnen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen – 26 Powerfrauen, darunter Jennifer Lopez und Ellen DeGeneres sowie Levines als Model erfolgreiche Ehefrau Behati Prinsloo mitsamt Tochter Dusty Rose, treten in dem Video auf. Die Message des Videos könnte eindeutiger nicht sein: Frauen sind großartig! Und Levine will, dass jeder das weiß. GUTE ENERGIE Adam Levine macht keine halben Sachen. Er ist direkt, nimmt kein Blatt vor den Mund und lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Bei allem, was er angeht, ist er zu 110 % bei der Sache. Ganz gleich, ob das auf dem Basketballplatz oder auf der Bühne ist. Genau darum ist er der neue Botschafter unserer Produktlinie Hydra Energy und ab Januar 2019 das neue Gesicht unserer Anti-Müdigkeit Pflegeprodukte. Adam Levine rockt nicht nur auf internationalen Bühnen, sondern steht auch voll hinter der Mission von Men Expert, über das Thema Gesichtspflege bei Männern auch das Bewusstsein für andere relevante Themen zu wecken. Men Expert freut sich, Adam Levine im Kreis der Markenbotschafter von L’Oréal Paris willkommen zu heißen. Pressekontakt: Pressestelle L’Oréal Paris Deutschland Heike Leder – Heike.Leder@Loreal.com Meltem Soley – Meltem.Soley@Loreal.com Marie Nitsche – Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.com Original-Content von: L’Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de