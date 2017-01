Rückenwind für Bürgermeisterwahl – Die Wahl der parteilosen Joanna Glogau zur neuen Bausenatorin in Lübeck kommentiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Michelle Akyurt: “Herzlichen Glückwunsch Joanna Glogau.

Wir waren im Bewerbungsverfahren frühzeitig von Ihrer Fachkompetenz und Ihrem Auftreten überzeugt. Das Verfahren insgesamt war eine Bereicherung. Durch die Zentralisierung des Auswahlverfahrens bei Bürgermeister Bernd Saxe wurde eine größere Verbindlichkeit sichergestellt. Auch der knapp unterlegene Gegenkandidat Christian Mews war aus Grüner Sicht ein starker Kandidat. Dies zeigt, dass die Übernahme politischer Ämter in der Hansestadt Lübeck weiterhin für gute Bewerberinnen und Bewerber attraktiv ist.

In der Wahl von Frau Glogau sehen wir Rückenwind für die anstehenden Bürgermeisterwahlen. Aus zahlreichen Gesprächen wissen wir: Die Bürgerinnen und Bürger wollen fachliche Qualität. Das Parteibuch spielt für sie lange nicht mehr die entscheidende Rolle. Über Parteigrenzen hinweg für alle ansprechbar sein: Das ist auch eine der Kernaussagen der Kandidatur von Kathrin Weiher für das Bürgermeisteramt.

Auch dass es numehr gelungen ist, die Geschlechterparität bei den vier Senatsämtern herzustellen, sehen wir als großen Erfolg der GRÜNEN. Der Senat ist weiblicher geworden. Das wird positive Auswirkungen auf das politische Klima in der Stadt haben. Allerdings waren wir etwas enttäuscht, dass politische Kräfte, die gern die Geschlechtergerechtigkeit auf ihre Fahnen schreiben, bei der Unterstützung von Frau Glogau nicht mit an Bord waren. Diese Fraktionen haben aus meiner Sicht eine große Chance vertan, dem Anspruch zeitgemäßer Geschlechterpolitik gerecht zu werden.

Jetzt gilt es, in der Baupolitik stärker auf Kommunikation und Zusammenarbeit zu setzen. Der Abbau des Sanierungsstau, der Erhalt der Baukultur und die Modernisierung der Verkehrsströme der Stadt sind Herkulesaufgaben. Wir werden Frau Glogau bei ihrer Arbeit unterstützen.”