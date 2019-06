Ermöglicht komplexe militärische Missionen in Umgebungen ohne GNSS-Signale Les Ulis, Frankreich (ots/PRNewswire) – Safran und Orolia gaben ihre strategische Partnerschaft auf der Paris Air Show bekannt. Dadurch soll die Bereitstellung modernster stabiler PNT-Lösungen (Positioning, Navigarion and Timing; dt.: Ortung, Navigation und Zeitgebung) für Streitkräfte, besonders in Gegenden ohne GNSS, ermöglicht werden. Die Kooperation liefert erfolgskritische Gerätschaften für Luft-, Land-, Seefahrts- und Raumfahrtsprogramme, wenn GNSS-Signale nicht vorhanden oder schwach sind. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Ausfall um Versehen oder Absicht (elektronische Störmaßnahmen und andere Manipulationen wie „Jamming“, „Meaconing“ und „Spoofing“) handelt: Die Kooperation Safran-Orolia bietet eine Alternative zu Militärsystemen, die von GNSS abhängig sind. Das Safran-Orolia-Team ermöglicht Streitkräften eine einzigartige Konvergenz der führenden PNT-Ressourcen, darunter das Portfolio der Fusionstechnologie präziser Zeitreferenzen und PNT-Sensoren von Orolia sowie die bewährten Verteidigungslösungen auf dem Gebiet der Trägheitsnavigation von Safran. Zu ersten Programmprioritäten gehören der Naviagation Warfare (NAVWAR) sowie mobile und stationäre PNT-Lösungen. „Die heutigen militärischen Operationen sind zunehmend mobil und global, mit Einsatzschwerpunkten, die sie oft in Gebiete bringen, in denen GNSS-Jamming und Spoofing zu häufigen Bedrohungen werden“, erklärte Jean-Yves Courtois, CEO bei Orolia. „Wir sind stolz darauf, diese einzigartige militärische Kooperation für stabile PNT präsentieren zu dürfen und so mobile Operationen der NATO und ihrer alliierten Länder weltweit besser zu schützen.“ „In einer Welt voller Unsicherheiten bietet unsere Kooperation autonome und souveräne PNT-Lösungen für Streitkräfte, die schweren Umgebungsbedingungen ohne GNSS-Signal ausgesetzt sind“, so Martin Sion, CEO von Safran Electronics & Defense. Informationen zu Orolia Orolia ist weltweiter Marktführer für stabile Ortungs-, Navigations- und Zeitgebungslösungen, (PNT: Positioning, Navigation and Timing), mit deren Hilfe Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von kritischen und risikoreichen Operationen in entlegenen Regionen verbessert werden. Orolia verfügt über Standorte in mehr als 100 Ländern und bietet praktisch ausfallsichere GNSS- und PNT-Lösungen, mit denen militärische und wirtschaftliche Anwendungen weltweit unterstützt werden. Time and Location You Can Trust(TM). www.orolia.com Informationen zu SafranSafran ist ein internationaler Hochtechnologiekonzern, der in den Bereichen Flugzeugantrieb und -ausrüstung, Raumfahrt und Verteidigung tätig ist. Safran ist weltweit präsent, mit mehr als 92.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 21 Milliarden Euro im Jahr 2018. Safran ist an der Pariser Börse Euronext notiert und gehört zu den Indizes CAC 40 und Euro Stoxx 50. www.safran-group.com oder www.safran-electronics-defense.com Pressekontakt: Sophie Zangs, Orolia +33 (0)6 07 42 39 33 sophie.zangs@orolia.com Pascal Debergé, Safran Electronics & Defense +33 (0)1 55 60 41 38 pascal.deberge@safrangroup.com Original-Content von: Orolia, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de