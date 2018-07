San Francisco (ots/PRNewswire) – SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS nimmt die Ernennung von Ulf Quellman als neuen Chief Executive Officer von Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE: TRQ) zur Kenntnis und begrüßt die nennenswerten Verbesserungen, die sowohl bei der Vertragsstruktur des CEO als auch beim zugehörigen Vergütungspaket gemacht wurden. SailingStone mahnt aber an, dass durch die Ernennung die in vergangenen Kommunikationen mit dem Turquoise-Vorstand vorgebrachten legitimen Einwände nicht vollständig ausräumt werden. SailingStone ist schon lange beunruhigt wegen der unzureichenden Abstimmung zwischen dem TRQ-Vorstand, der Führungsetage und den Minderheitsaktionären. Es sieht auch weiterhin Gegenwind für die Aktie durch Probleme bei der Unternehmensführung. Mit der heutigen Bekanntmachung gesteht der gesamte Vorstand ein, dass ein unabhängiger CEO, dessen langfristige Vergütung sich einzig und allein nach der Kursentwicklung der TRQ-Aktien richtet, eine Verbesserung zur bisherigen Vergütungsstruktur darstellt. TRQ wird zum ersten Mal seit dem Wechsel bei Vorstand und Geschäftsleitung 2012 von einem CEO geführt, der den Schwerpunkt auf einen nachhaltigen Anstieg des TRQ-Aktienkurses legt. Gleichzeitig wurde auf zwei der in SailingStones Schreiben an den Vorstand vom 12. Juni 2018 dargelegten Empfehlungen noch nicht reagiert, oder zumindest ist der Status unklar. Erstens ist die andauernde Beziehung zwischen Quellman und Rio Tinto unklar, weshalb seine zukünftige Unabhängigkeit nur schwer zu beurteilen ist. Darüber hinaus ist die Verpflichtung zur „Beauftragung unabhängiger technischer Berater“ zur Unterstützung des Vorstands nicht das Gleiche wie ein spezifisches Mandat zum Aufbau eines von Rio Tinto unabhängigen technischen Teams innerhalb von TRQ. Dieses Thema ist weiterhin von großer Bedeutung, da derzeit sämtliche Oyu Tolgoi-Vorstandsposten, die nicht von Kandidaten der mongolischen Regierung besetzt sind, sowie das gesamte technische und operative Komitee mit Rio Tinto-Mitarbeitern oder -Secondees besetzt sind. Aus diesem Grund werden durch die heutige Bekanntmachung die von SailingStone vorgebrachten Einwände nicht vollständig ausgeräumt. MacKenzie Davis, geschäftsführender Gesellschafter bei SailingStone, sagte: „Turquoise Hill hält eine Mehrheitsbeteiligung an einer seltenen und mächtigen Lagerstätte. Der Tagebaubetrieb von Oyu Tolgoi läuft weiterhin reibungslos. Beim Tiefbau scheint man langsam die Produktionsphase zu erreichen. Die Mine wird damit zu einem der größten und profitabelsten Betriebe der Industrie. Wir sind der Meinung, dass die heutige Bekanntmachung die Interessen der Geschäftsleitung und der TRQ-Aktionäre besser in Einklang bringt, und wir danken dem Vorstand für sein diesbezügliches Engagement. Damit ist die Arbeit aber noch nicht beendet. Wir freuen uns auf den fortgesetzten konstruktiven Dialog mit allen Interessenvertretern, um unsere verbleibenden Bedenken bezüglich der Unternehmensführung auszuräumen. Wir erwarten, dass dies im Rahmen der weiter gefassten Initiative zur Schließung der deutlichen Lücke adressiert wird, die nach unserer Auffassung zwischen dem Vermögenswert von TRQ und seinem Aktienkurs klafft.“ Informationen zu SailingStone Capital Partners LLC SailingStone Capital Partners LLC ist eine Anlageberatungsgesellschaft im Belegschaftsbesitz, die ausschließlich Anlagelösungen im weltweiten Natürliche-Ressourcen-Sektor anbietet. SailingStone mit Sitz in San Francisco ist ein Vermögensverwalter für konzentrierte, Long-Only-Equity-Portfolios. Pressekontakt: SailingStone Capital Partners Kontakt: IR@sailingstonecapital.com Original-Content von: SailingStone Capital Partners LLC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de