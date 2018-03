Borgstedt (ots) – Die SANI GmbH vergrößert ihr deutschlandweites Standortnetz um vier zusätzliche Niederlassungen. Damit wird der europaweit agierende Anbieter modularer Raum- und Sanitärlösungen neben seinem Hauptsitz in Borgstedt und der Niederlassung in Mittenwalde in Zukunft auch in Hamburg, Leipheim, Oberhausen und am Nürburgring präsent sein. „Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen steigt nach wie vor“, sagt SANI-Geschäftsführer Dennis Hansen. „Durch dauerhafte Präsenz an zusätzlichen Standorten können wir Lieferzeiten und Transportwege verkürzen, sind noch näher an unseren Kunden und können auch unsere Servicequalität vor Ort weiter verbessern.“ Bereits Anfang Februar hat SANI das neue Planungs- und Vertriebsbüro im Hamburger Wohn- und Bürohaus ELBDECK bezogen. Das SANI-Team in der Hansestadt ist unter anderem für die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Großveranstaltungen sowie für Planung und Bauleitung von mobilen Bauten und Modulgebäuden zuständig. Darüber hinaus werden von Hamburg aus die beiden Fachbereiche „Bau“ und „Event“ geleitet, die deutschen SANI-Niederlassungen bei der Realisierung von Großprojekten unterstützt und SANI-Kunden in ganz Europa betreut. Während die bisherige Niederlassung im Süden von Langenau nach Leipheim an der Grenze von Bayern zu Baden-Württemberg verlegt wurde, entsteht im nordrhein-westfälischen Oberhausen eine neue Niederlassung. An beiden Standorten wird ein moderner Neubau mit professioneller Werkstatt und großzügigem Lager errichtet. Die Niederlassung Leipheim wird im März 2018 an Niederlassungsleiter Florian Schneider übergeben. Am Standort Oberhausen sind die Arbeiten noch nicht ganz so weit fortgeschritten: Dort ist das Baufeld vorbereitet und die Hauptgewerke sind vergeben, sodass das Grundstück erschlossen werden kann. Die Fertigstellung ist für den August 2018 geplant. Auch am Nürburgring entsteht eine neue Niederlassung. Seit dem Jahr 2001 ist SANI verantwortlich für die mobilen Infrastruktur- und Sanitärlösungen rund um die Großveranstaltungen an der längsten Rennstrecke der Welt. Für die werden unter anderem Raumcontainer, Sanitäranlagen, Absperrungen und Zeltbauten errichtet. Diese Zusammenarbeit wird jetzt weiter ausgebaut und SANI investiert am Nürburgring 2 Mio. Euro in eine neue Niederlassung inklusive moderner Lagerhalle mit Wartungsteil und einem Bürogebäude mit Sozialräumen. „Die technischen und logistischen Anforderungen an die Ausstattung von Veranstaltungen und mobile Raumlösungen nehmen stetig zu“, so SANI-Geschäftsführer Dennis Hansen. „Wichtige Aspekte dabei sind schnelle Reaktionszeiten und eine moderne Infrastruktur vor Ort. Das alles werden wir für unsere Kunden in Zukunft noch besser realisieren können.“ Über SANI GmbH | www.sani.de SANI schafft Welten. Aus Boxen und Infrastruktur ermöglichen wir neue Räume an unmöglichen Orten oder zu unmöglichen Terminen. Seit 1990 verwandeln wir stille Plätze in laute Klangwelten. Wir schaffen Raum für verschiedenste Zwecke, Organisationen und Erlebnisse – vom Rockkonzert bis zum Kindergartenneubau. Schnell und passgenau. An der richtigen Stelle. Nicht unverrückbar, sondern flexibel erweiterbar oder wieder abbaubar, für eine Welt, in der Wandel eine feste Größe ist. Wir bei SANI sind Macher. Wir möchten, dass Wunder nicht länger dauern, sondern schneller gehen. Mit kleinen Boxen eine neue kleine oder große Welt für unsere Kunden zu errichten – das ist die Art von Wunder, an der wir täglich mit 70 Mitarbeitern arbeiten. Über 25 Jahre Branchenerfahrung, über 1.000 Event-Einsätze und individuelle Modulgebäude: Im Bereich der mobilen Infrastruktur ist SANI einer der größten und wichtigsten Anbieter in ganz Europa. SANI Standorte Planungs- und Vertriebsbüro Hamburg | Neumühlen 3 in 22763 Hamburg Dennis Hansen | Geschäftsführer Telefon: +49 40/6077665-16 E-Mail: dhansen@sani.de Zentrale + Niederlassung Borgstedt | Winkelhörner Weg 2 in 24974 Borgstedt Christoph Jessen | Niederlassungsleiter Telefon: +49 4331/3559-16 E-Mail: cjessen@sani.de Niederlassung Nürburgring | Ringboulevard 2 in 53520 Nürburg Christian Retterath | Niederlassungsleiter Telefon: +49 2691/939887-30 E-Mail: cretterath@sani.de Niederlassung Leipheim | Wilhelm-Röntgen-Straße 13 in 89340 Leipheim Florian Schneider | Niederlassungsleiter Telefon: +49 7345/80096-14 E-Mail: fschneider@sani.de Niederlassung Mittenwalde | Zeppelinring 3 in 15749 Mittenwalde Christoph Jessen | Niederlassungsleiter Telefon: +49 4331/3559-16 E-Mail: cjessen@sani.de Pressekontakt: Anna-Lena Band boy | Strategie und Kommunikation GmbH Düppelstraße 60+62, 24105 Kiel Telefon: +49 431/24004-27 E-Mail: a.band@its-a-boy.de www.its-a-boy.de Marketingkontakt: Sören Gütschow SANI GmbH Winkelhörner Weg 2, 24974 Borgstedt Telefon: +49 4331/3559-71 E-Mail: sguetschow@sani.de www.sani.de Original-Content von: SANI GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de