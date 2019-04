Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) – SAP Concur, der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen, gab heute die Ernennung von Jim Lucier als President bekannt. Der langjährige Unternehmensveteran Jim Lucier wird die oberste Führungsposition bei SAP Concur übernehmen und die fortlaufende Bereitstellung von erstklassigen Leistungen für Geschäftsreisende, Reisemanager und Finanzverantwortliche auf der ganzen Welt anleiten. Jim Lucier, bislang Chief Revenue Officer North America und Chief Services Officer von SAP Concur, wird am 1. Juli 2019 vollständig in die neue Position wechseln und das weitere Wachstum von SAP Concur bei den Lösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen für Kunden weltweit vorantreiben. Nach 17 Jahren im Unternehmen hat Mike Eberhard Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen, in den Ruhestand zu gehen. Eberhard ist seit Oktober 2016, nachdem SAP das Unternehmen übernommen hatte, President von SAP Concur. Das Unternehmen hat unter seiner Führung einige seiner wichtigsten Wachstumsphasen verzeichnen können – global und als Teil von SAP. Eberhard wird in den kommenden drei Monaten seine Rolle auf Jim Lucier übertragen und SAP Concur nach dem 1. Juli 2019 als Berater unterstützen. „SAP Concur wird seine aggressive Strategie weiter vorantreiben, um Unternehmen jeder Größenordnung ein optimiertes Ausgabenmanagement zu ermöglichen“, erklärt Mike Eberhard, SAP Concur President. „Es gibt niemanden, der besser als Jim geeignet wäre, SAP Concur in die nächste Phase der Innovation und Expansion zu führen“. Christal Bemont, ebenfalls SAP Concur-Veteranin und vormals GM und SVP Global SMB, wurde befördert, um den weltweiten Vertrieb für das Unternehmen zu leiten. Sie wird als Chief Revenue Officer fungieren und bis zum Führungswechsel im Juli in Mike Eberhard berichten. Barry Padgett, der bisherige President von SAP Ariba und SAP Fieldglass, hat eine übergreifendere Funktion als President der SAP Intelligent Spend Group übernommen, die aus SAP Ariba, SAP Fieldglass und SAP Concur Agile besteht. Barry wird SAPs Bemühungen vorantreiben, den Kunden die Möglichkeit zu geben, drei primäre Kategorien von Lieferantenausgaben zu verwalten, wobei alle Ausgaben zu all diesen Bezugsquellen und Lieferanten zentral einer Stelle zusammengefasst werden. SAP ist mit seinen über Ariba (Beschaffung), Concur (Reisekosten, Spesen und Abrechnung), und Fieldglass (Workforce-Management) bereitgestellten Lösungen der einzige Anbieter, der Unternehmen auf der ganzen Welt ein solches Maß an Transparenz und Kontrolle bieten kann. „Aus der engen Zusammenarbeit mit Mike, Jim und Christal bei SAP Concur weiß ich, dass ihr Reichtum an Wissen und Erfahrung und die Leidenschaft, mit der sie sich für die Betreuung unserer Kunden einsetzen, unübertroffen und kennzeichnend für ihre Führungsqualitäten ist“, sagt Barry Padgett, SAP Intelligent Spend Group President. „Ich möchte mich bei Mike persönlich für alles bedanken, was er getan hat, um SAP Concur auf den weiteren globalen Erfolg vorzubereiten.“ Lucier stieß 2008 zu SAP Concur, hatte eine Reihe von Führungspositionen inne, darunter GM für den Geschäftsbereich Federal Government Business und Chief Services Officer, der die Teams Services, Support und Customer Experience leitete, und übernahm zuletzt mit der Ernennung zum Chief Revenue Officer North America zusätzliche Verantwortung. „Die Kunden stehen unter zunehmendem Druck, die Ausgaben im Unternehmen über alle Beschaffungsquellen und Kategorien hinweg zu optimieren, weil sie auf die Anforderungen einer schnelllebigen digitalen Weltwirtschaft reagieren müssen“, erklärt Lucier. „Ich freue mich über die Möglichkeit, weiterhin mit Barry, Christal und Mike zusammenzuarbeiten, während wir diese dringenden kundenspezifischen Herausforderungen angehen und unser Geschäft weiter ausbauen“. Informationen zu SAP Concur SAP Concur ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen. Im Fokus steht dabei die konsequente Vereinfachung und Automatisierung alltäglicher anfallender Prozesse. Die als erstklassig bewertete App von SAP Concur begleitet Mitarbeiter auf all ihren Reisen, Ausgaben werden mühelos in Spesenabrechnungen übertragen, und Rechnungsfreigaben automatisiert. Durch die Integration von Daten in nahezu Echtzeit und die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur Überprüfung sämtlicher Transaktionen sehen Unternehmen genau, was sie ausgeben – ohne sich Gedanken um fehlende Posten im Budget machen zu müssen. Mit SAP Concur gehören viele lästige Arbeitsschritte der Vergangenheit an, die wichtigen Aufgaben werden vereinfacht. So unterstützt SAP Concur Unternehmen dabei, jeden Tag aufs Neue das Maximum herauszuholen. Mehr dazu finden Sie auf concur.com (https://c 212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2448898-1&h=1230682564&u=https%3A%2F%2Fc21 2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2448898-2%26h%3D3276237410 %26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.concur.com%252F%26a%3Dconcur.com&a=con cur.com) oder im SAP Concur Blog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2448898-1&h=3956846076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2448898-2%26h%3D405132922%26u%3Dhttps%253A%252F%252F www.concur.com%252Fnewsroom%26a%3Dblog&a=Blog). Pressekontakt: Michelle Craig concurpr@sap.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/244773/concur___logo.jpg Original-Content von: SAP Concur, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de