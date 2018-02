Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) – Transparency International hat seinen neuesten Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für 2017 veröffentlicht. Saudi-Arabien hat seine Platzierung erneut verbessert und ist im Vergleich zum Vorjahr (Platz 62) um fünf Plätze nach oben geklettert (Platz 57). Während der Index stets das abgelaufene Jahr beleuchtet, macht Saudi-Arabien derweil Schlagzeilen mit Maßnahmen zur landesweiten Korruptionsbekämpfung. In einem mutigen Schritt wurde im November 2017 eine nationale Kommission zur Korruptionsbekämpfung eingesetzt. Laut Daten, die die weltweite Organisation zur Korruptionsbekämpfung am Dienstag veröffentlicht hat, ist Saudi-Arabiens Gesamtwertung 49 von 100. Unter den arabischen Staaten konnte sich Saudi-Arabien regional auf den dritten Platz verbessern und erzielte eine höhere Wertung als der regionale Durchschnitt von 33. Diese positiven Signale gehen mit einem raschen Wandel in Saudi-Arabien einher, das seine ambitionierte Agenda „Vision 2030“ mit Nachdruck vorantreibt. Hochrangige saudische Vertreter lobten den Bericht: „Er ist das Ergebnis der Agenda ‚Vision 2030‘ und der Verpflichtung von Saudi-Arabien zu Rechenschaft und kontinuierlicher Verbesserung.“ Die Gründung einer nationalen Kommission zur Korruptionsbekämpfung, an der mehrere Regierungsbehörden beteiligt sind, ist nur der jüngste Schritt, um das Land transparenter zu machen. Dazu zählt auch das National Center for Performance Measurement (Adaa). „Wir sind fest entschlossen, die Ziele der Agenda ‚Vision 2030‘ zu erreichen. Dazu gehören die Erhöhung der Transparenz und Rechenschaft in jedem Aspekt unserer Regierungsstruktur, und dieser Bericht beweist, dass wir Fortschritte machen“, sagte Mohamed Altwaijri, Minister für Wirtschaft und Planung. „Saudi-Arabien hat das National Center for Performance Measurement (Adaa) damit beauftragt, die Leistung unserer öffentlichen Organe einer unabhängigen Bewertung zu unterziehen. Dies ist nur eine der Maßnahmen, die zur Verbesserung unserer Platzierung beigetragen haben.“ Husameddin AlMandani, Generaldirektor des National Center for Performance Measurement (Adaa), sagte: „Mehr Transparenz in Regierungsangelegenheiten war einer der Hauptgründe für die Errichtung des Adaa. Wir begrüßen, dass unsere Arbeit und die großen Bemühungen zur Umsetzung von Vision 2030 echte Fortschritte zeigen. Entscheidungsträger auf der ganzen Welt müssen Organisationen auflegen, die die Effizienz und Transparenz von Regierungen verbessern.“ Der jährliche Bericht zum Korruptionswahrnehmungsindex beleuchtet die wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor in 180 Ländern und bewertet die einzelnen Länder gegeneinander auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0 höchst korrupt und 100 sehr transparent bedeutet. Der Bericht für das Jahr 2017 weist das weltweite durchschnittliche Korruptionsniveau als 43 aus, gleich wie 2016. Prinzipiell gibt es laut dem Bericht nur wenig Fortschritt beim Abbau der Korruptionswahrnehmung. Das Königreich Saudi-Arabien hat sich aber seit 2016 von 46 auf 49 verbessert. Das Bemühen um mehr Transparenz und eine verbesserte Leistungsmessung spielen bei Vision 2030 eine zentrale Rolle. Diese Initiativen spiegeln das Bestreben von Saudi-Arabien wider, gemeinsam mit verschiedenen internationalen Partnern an der Implementierung und Konsolidierung von Best Practices quer durch ein Spektrum öffentlicher und privater Organe zu arbeiten. Pressekontakt: Dur Kattan, PR & Communications Executive Director – The National Center for Performance Measurement (Adaa). dkattan@adaa.gov.sa, +966-920001156. Original-Content von: The National Center for Performance Measurement (Adaa), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de