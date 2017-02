Schandfleck in der Bertlingstraße – Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Ulrich Krause, der Travemünde in der Bürgerschaft vertritt, hat seine Verärgerung über die Rolle des Gestaltungsbeirates beim Stillstand in der Bertlingstraße geäußert.

Er habe keinerlei Verständnis dafür, so Krause, dass gerade in diesem Bereich Travemündes seit Jahren Stillstand herrsche und ein Investor, der neues Leben in diesen Bereich bringen wolle, jahrelang von der Stadt hingehalten werde. Dabei sei es ihm – Krause – egal, ob die Verzögerung vom Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung ausgehe, vom Bereich Denkmalpflege oder vom Gestaltungsbeirat. Er erwarte, dass nun dem Investor zeitnah klare Vorgaben unterbreitet würden, nach denen dieser verläßlich planen könne. „Und wenn der Gestaltungsbeirat hier als Bremse wirkt, dann sollte die Verwaltung sich bewußt machen, dass der nur beratende Funktion hat und dessen Zustimmung nicht erforderlich ist“, so Krause weiter.

„Wichtig ist, dass hier endlich etwas passiert. Die Bertlingstraße ist das Entree Travemündes für alle mit der Bahn anreisenden Gäste des Seebades und befindet sich seit Jahren in einem beklagenswerten Zustand. Da ist es schlicht inakzeptabel, dass die verschiedenen Bereiche der Stadtverwaltung sich gegenseitig auf den Füßen stehen und einen Investor, der diesen Schandfleck endlich beseitigen will, auch noch eben dabei behindern“, sagt Krause.

Er fordert die neue Bausenatorin Glogau auf, sich unmittelbar nach ihrem Amtsantritt dieser Problematik anzunehmen und zügig eine Lösung in Abstimmung mit dem Investor zu erarbeiten und ggf. in der Bürgerschaft eine Beschlußvorlage einzubringen.