Aachen/Eschweiler (ots) – „Sveikinimas“, auf Deutsch Glückwunsch, hallt es durch die Ausbildungshalle der II. Inspektion des Ausbildungszentrums Technik/Landsysteme in Aachen. Die im November aus Litauen angereisten Lehrgangsteilnehmer, haben am 19. Dezember ihre sechswöchige Schrauber Ausbildung am gepanzerten Transportkraftfahrzeug (GTK) Boxer erfolgreich abgeschlossen. „Mit Stolz kann ich Ihnen sagen, dass sie alle den Lehrgang Systemtechnik 1 am gepanzerten Fahrzeug Boxer mit Bravour bestanden haben“, so der Hörsaalleiter, Oberleutnant Robert Winkler. „237 harte Arbeitsstunden in einem sechswöchigen Lehrgang liegen nun hinter Ihnen. Heute, zum Abschluss der Ausbildung haben Sie uns ein weiteres Mal ihre Leistung, die sie bereits vom ersten Tag an aufgezeigt haben, bestätigt“, so Winkler weiter. zum Beitrag: http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktue ll.nachrichten.jahr2019.januar2019&de.conet.contentintegrator.portlet .current.id=01DB050000000001%7CB82CW8136DIBR Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 – 58 – 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de