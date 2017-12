Wien (ots) – Kontaktloses Bezahlen und andere Anwendungen von Chipkarten werden immer beliebter. Was vielen nicht bewusst ist: Auf der Karte gespeicherte Daten können auch unbefugt ausgelesen werden – mit (fast) jedem Handy! Das „Smart Secure Cover“ schützt Bankomatkarten und ähnliche Datenträger vor ungewollten Zugriffen. Das preisgekrönte Produkt ist nun auch in Deutschland erhältlich. Das „Smart Secure Cover“ stieß bereits bei seiner ersten Präsentation auf großes Interesse, geht es doch um ein höchst sensibles Thema: Datensicherheit für Datenträger. Bei ungeschützten Kontaktlos-Chipkarten (also z. B. Bankomatkarten) ist mit einem handelsüblichen Handy jederzeit ein unbemerkter Zugriff auf die Daten möglich. Bisher lieferbare Schutzhüllen schränken die Annehmlichkeit der Kontaktlos-Nutzung aber stark ein, weil die Chipkarte für die Funktionsanwendung aus der Hülle gezogen werden muss. Der große Vorteil des „Smart Secure Covers“: Der Datenträger bleibt auch während der Kontaktlos-Anwendung in seiner Schutzhülle! Für das notwendige Auslesen von Daten (z. B. bei der Kontaktlos-Bezahlung per Bankomatkarte) wird einfach per Fingerdruck die Zugriffsblockierung für einen Moment aufgehoben, nach dem Loslassen ist die Schutzfunktion sofort wieder aktiviert. Dadurch ist beides zugleich gewährleistet: Funktion und Sicherheit! Für diesen innovativen Ansatz wurde das „Smart Secure Cover“ bei einem Forschungs- und Entwicklungswettbewerb mit dem 1. Preis für „Geniale Forschung und Entwicklung“ gewürdigt. Nach der erfolgreichen Markteinführung in Österreich ist das „Smart Secure Cover“ ab sofort auch in Deutschland erhältlich. [http://www.smartsecurecover.com/] (http://www.smartsecurecover.com/) Rückfragehinweis: Mag. Gerd-Peter Mitterecker Gerd-peter.mitterecker@seibersdorf-laboratories.at +43 50 550 2500 Seibersdorf Labor GmbH 2444 Seibersdorf Original-Content von: Seibersdorf Labor GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de