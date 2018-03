Text und Fotos: Thomas Nyfeler · Bahnunfall am 22.3.2018, Ort: Neumünster, Bahnübergang Altonaer Straße, Zeit: 22.3.2018, gegen 4 Uhr morgens. Schwerer Bahnunfall mit PKW- Person 1,5 Stunden eingeklemmt und schwerverletzt – Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiten bei 0 Grad. Fotogalerie siehe Seite 2 >>>Neumünster/Altonaer Straße – (tny) Am Donnerstag gegen 4 Uhr morgens ging bei der Leitstelle Neumünster ein Notruf ein, am Bahnübergang Altonaer Straße sei ein Zug mit einem PKW zusammengestoßen. Als die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein VW Passat mit einem Zug der Nordbahn zusammen und wurde dann zwischen Zug und Zaun eines angrenzenden Grundstücks eingeklemmt. Die Rettung des PKW Fahrers gestaltete sich, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneeregen, extrem schwierig, erst ca. eineinhalb Stunden später konnte die Person schwer verletzt aus dem Auto befreit werden. Das Dach des PKW und der Metallzaun wurde mit Schere und Spreizer entfernt, bevor die Person dem Rettungsdienst übergeben werden konnte und mit einem RTW ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht wurde. Der Bahnübergang und die Strecke nach Bad Bramstedt ist seit dem Einsatzes gesperrt. Der Fahrer des PKWs hatte Glück im Unglück, da der Zug gerade erst aus dem Südbahnhof angefahren war, war er noch relativ langsam und ein noch dramatischerer Unfall blieb aus. Im Zug waren zwei Lokführer, die leicht verletzt wurden, jedoch keine Fahrgäste. Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.

am 22. März 2018, 19:25 Uhr