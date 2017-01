Schwerer Verkehrsunfall Molkestraße 3

“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kröger -Samstag, 21.01.2017 gegen 1:30 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer von der Hüxtertorallee kommend in die Molkestraße. Das Fahrzeug knallte in 6 parkende Pkws hinein, beschädigtediese dabei schwer und überschlug sich anschließend. Die Berufsfeuerwehr Lübeckund ein Rettungswagen waren vor Ort. Der Unfallbereich glich einem Trümmerfeld. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des BMW wurde nur leicht verletzt. Nach ersten Angaben der Polizeiwar vermutlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls.