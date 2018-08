Düsseldorf (ots) – Der traditionsreiche Zweitligist VfL Bochum 1848 bindet seinen Sicherheitspartner langfristig an sich und hat den Vertrag mit Klüh Security um drei Jahre verlängert. Das Düsseldorfer Familienunternehmen, Netzwerk-Partner des VfL seit 2015, wird nun mindestens bis Juni 2021 für die Sicherheit im Vonovia Ruhrstadion zuständig sein. Sicherheit geht vor – dieses Motto gilt ganz besonders für den Fußball. An den Bundesliga-Spieltagen ist die Firma Klüh, ein internationaler Multidienstleister mit rund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern, daher stets im Einsatz. Die Gewährleistung der persönlichen Sicherheit aller Fans steht dabei an erster Stelle. Zertifizierte Services und bestens geschulte Mitarbeiter garantieren dabei Kompetenz in jedem Handlungsfeld. Außer dem VfL Bochum 1848 betreut Klüh auch die Stadien des frischgebackenen Erstligisten Fortuna Düsseldorf. Im Zuge der Neubeauftragung wurde auch der seit 2016 bestehende Vertrag über die Unterhaltsreinigung beim VfL um drei Jahre (mit Option auf Verlängerung) fortgeschrieben und erweitert. Seit 2016 verantwortet Klüh die Reinigung in der VfL-Verwaltung und dem Lizenzspielerbereich. Ab jetzt reinigt Klüh auch die VIP-Bereiche im Stadion, die Nachwuchsspielerunterkunft und den Fanshop im Bochumer Ruhr-Park EKZ. Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung: „Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma Klüh langfristig fortsetzen können. Die Sicherheit der Besucher in unserem Stadion hat höchste Priorität. In den vergangenen rund dreieinhalb Jahren hat Klüh gezeigt, dass auf die gewissenhafte Arbeit der Sicherheitskräfte Verlass ist. Darauf dürfen wir nun auch in den kommenden Spielzeiten zählen“. Frank Klinger, Mitglied der Klüh Security Geschäftsleitung: „Die Vertragsverlängerung ist ein Beleg für Qualitätsbewusstsein und Leidenschaft unserer Dienstleistung. Über die Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft freuen wir uns sehr und möchten unseren Beitrag leisten, die gesteckten Ziele des Vereins zu erreichen.“ Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit rund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um (2017). Pressekontakt: osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 | wolfgang.osinski@osicom.de Klüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 9068-232 | i.pataca@klueh.de Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de