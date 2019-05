Hanau (ots) – Be the first! Der Plus Size Experte sheego investiert weiter in die Kundenbindung. Dafür hat das Label eine attraktive Fashion Flat ins Leben gerufen, die gleich mehrere Vorteile mit sich bringt: Für 12,99 Euro im Jahr gibt es 5 % Sofort-Rabatt bei jeder Bestellung und der Versand jedes Pakets ist kostenfrei. Die FOR ME Members nehmen außerdem an exklusiven Gewinnspielen und weiteren Specials von sheego teil, die man nur über den eigenen FOR ME-Bereich erreicht. Die Mitgliedschaft kann auf sheego.de gesichert werden und endet nach 365 Tagen ohne extra Kündigung. Das inhouse entworfene Konzept basiert auf den konkreten Wünschen der Kundinnen, die vorab mittels Befragung erhoben wurden. Der direkte Austausch mit der Kundin zählt zu den Eckpfeilern von sheego. Wie wichtig der Marke dieser Kontakt ist, zeigt sich an den verschiedenen Workshops & Styling Events, in denen sich das Team stetig mit der Kundin austauscht, um das perfekte Shopping-Erlebnis zu bieten. sheego – NO BODY IS THE SAME 2009 wurde sheego als Plus Size Label von der Schwab Versand GmbH gegründet und bietet Mode ab Größe 44, in der Plus Size Frauen sich wohl fühlen und ganz sie selbst sein können. sheego steht für unverwechselbare Styles und individuellen Service. NO BODY IS THE SAME ist Philosophie und Botschaft der Marke zugleich. http://sheego.de Pressekontakt: Frauke Kehl // 06181 368 318 // frauke.kehl@schwab.de Paul Heß // 06181 368 419 // paul.hess@schwab.de Original-Content von: Schwab Versand GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de