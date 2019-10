Showtalk – mit Suzanne Grieger-Langer · Timmendorfer Strand – Am Freitag, den 1. November 2019 steht ab 20.00 Uhr die nächste Ausgabe im MARITIM Seehotel auf dem Programm: Der beliebte MDR-Moderator André Holst bringt mit seinem Erfolgsformat „Showtalk“ interessante Persönlichkeiten an die Ostsee und serviert den Zuschauern einen gemütlichen Herbstabend bei Kerzenschein in Timmendorfer Strand. Zugesagt haben diesmal: Profiler & Autorin Suzanne Grieger-Langer ist fesselnd, faszinierend und erschreckend spannend. Mit ihrer intellektuellen Brillanz und rhetorischen Stärke stellt sie die Manipulateure unserer Gesellschaft bloß und fesselt dabei ein Millionenpublikum.

Tagesschau-Legende Dagmar Berghoff gibt sich die Ehre. Die Moderatorin präsentierte das ARD-Flaggschiff von 1976 bis 1999 zur besten Sendezeit und spricht mit André über Begegnungen, Ansichten und ihr Leben nach der Fernseharbeit.

Schlager-Ikone Gaby Baginsky war immer ein Teil der legendären ZDF-Hitparaden-Zeiten mit dem unvergessenen Showdino Dieter Thomas Heck. Sie zählt bis heute zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen und genießt Kultstatus.

Der Berliner Kammersänger Heiko Reissig zählt zu den vielseitigen Künstlern Deutschlands. Die Operette ist sein natürlicher Lebensraum – aber auch als Schauspieler, Produzent, Autor, Pädagoge und Intendant hat er sich bestens bewährt.

AUREL ist Singer/Songwriter, Moderator und Werbesprecher aus Hamburg. Seine Stimme kennen Millionen – seine Musik werden diese Millionen noch kennenlernen.

Mit Adrian Laza kommt ein österreichisches Multitalent in den Norden. Das vielseitige Male-Model aus Wien, arbeitet erfolgreich als Musicaldarsteller und Schauspieler.

Silvester Bogdanovic ist der Newcomer des Abends. Er kommt aus dem Südharz und liebt die ganz großen Balladen und Hits, mit denen Whitney Housten ihre einmaligen Welterfolge gefeiert hat.

Der Journalist André Holst moderiert seit 1996 die Charity-Reihe und konnte bis heute fast 300.000.– Euro an Spenden für regionale Projekte mobilisieren. So wurde mit seinem Engagement u.a. „Deutschlands erster barrierefreier Strand mit schwimmenden Rollstühlen“ in Timmendorfer Strand finanziert, das Kinderheim der Rudolph Ballin Stiftung unterstützt und zahlreichen Familien finanzielle Hilfe zur individuellen Lebensbewältigung ermöglicht werden. „Ich freue mich auf das Wiedersehen an der Ostsee“, so Holst, der für sein humanitäres Engagement mit dem Charity Smago-Award für 20 Jahre Showtalk ausgezeichnet wurde.

Der Eintritt beträgt 20.- € und geht – 1:1 und ohne Abzug – an die Showtalk-Initiative „Haus mit Herz“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für besondere Menschen durch Aktivaufenthalte individuelle Lösungen und neue Wege zu finden. – Präsentiert wird der Showtalk vom MARITIM Seehotel in Timmendorfer Strand. Informationen und Karten gibt es im Hotel oder telefonisch unter 04503 / 60 50 oder auf der Webpage www.showtalk.net.